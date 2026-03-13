為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不認得「板橋車站」？李四川發文驚見「要命失誤」 挨轟：還敢選新北

    2026/03/13 17:31 即時新聞／綜合報導
    眼尖網友發現，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站大相徑庭。（取自李四川臉書）

    眼尖網友發現，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站大相徑庭。（取自李四川臉書）

    國民黨提名新北市長參選人李四川今日在臉書發文，提出新北交通與城市願景，並以AI模擬「瓢蟲巴士」打頭陣。然而，眼尖網友發現，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站大相徑庭。網友也留言嗆爆「為什麼我去的板橋車站跟你的不一樣，你的板橋不在新北市？」、「這樣還敢選新北市長」。據悉，李四川居住板橋多年，競選辦公室更已選定在板橋，沒想到卻失誤發出錯誤的板橋車站圖片。

    李四川今日在臉書發文指出，台灣的城市少了一些色彩，他認為可以從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。李四川拋出想法：如果我們把 New Bus 塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升 New Bus 的識別度，等待這樣的 New Bus 或是坐上這樣的 New Bus ，肯定會給市民帶來好心情。

    李四川在文中也附上數張圖片表示，這是他請同事用AI設計的幾個款式，也歡迎大家給他更多創意。然而，文章PO出後，不少網友就發現，該瓢蟲巴士圖片背景的板橋車站，根本不是真實板橋車站的樣貌，並質疑要選新北市長的他，連位在新北市的板橋車站都不認得？

    貼文下方，網友紛紛留言：「板橋車站不是這外型，用AI也好好選板橋車站」、「為什麼我去的板橋車站跟你的不一樣，你的板橋不在新北市？」、「板橋車站怎麼跟我平常看的時候完全不同？」也有網友狠酸：「原來川伯連板橋車站長啥樣都無法辨識，跟我說要選市長？」更有網友貼出板橋車站的照片狠酸：「這才是真的板橋車站喔。」

    粉專「孟買春秋」也發文表示，「快70歲的李四川鬧了大笑話」。粉專指出，李四川今天用AI畫圖，畫了一個奇怪的車站，騙你說是板橋，結果李四川要選新北市長看不出來，就直接發文了？粉專狠酸：「李四川自己住板橋，不知道板橋車站是一座紅色的雙塔建築？不會用AI，參選才兩天就鬧大笑話。」

    真正的板橋車站。（台鐵公司提供）

    真正的板橋車站。（台鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播