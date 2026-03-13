不認得「板橋車站」？李四川發文驚見「要命失誤」 挨轟：還敢選新北

眼尖網友發現，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站大相徑庭。（取自李四川臉書）

國民黨提名新北市長參選人李四川今日在臉書發文，提出新北交通與城市願景，並以AI模擬「瓢蟲巴士」打頭陣。然而，眼尖網友發現，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站大相徑庭。網友也留言嗆爆「為什麼我去的板橋車站跟你的不一樣，你的板橋不在新北市？」、「這樣還敢選新北市長」。據悉，李四川居住板橋多年，競選辦公室更已選定在板橋，沒想到卻失誤發出錯誤的板橋車站圖片。

李四川今日在臉書發文指出，台灣的城市少了一些色彩，他認為可以從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。李四川拋出想法：如果我們把 New Bus 塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升 New Bus 的識別度，等待這樣的 New Bus 或是坐上這樣的 New Bus ，肯定會給市民帶來好心情。

請繼續往下閱讀...

李四川在文中也附上數張圖片表示，這是他請同事用AI設計的幾個款式，也歡迎大家給他更多創意。然而，文章PO出後，不少網友就發現，該瓢蟲巴士圖片背景的板橋車站，根本不是真實板橋車站的樣貌，並質疑要選新北市長的他，連位在新北市的板橋車站都不認得？

貼文下方，網友紛紛留言：「板橋車站不是這外型，用AI也好好選板橋車站」、「為什麼我去的板橋車站跟你的不一樣，你的板橋不在新北市？」、「板橋車站怎麼跟我平常看的時候完全不同？」也有網友狠酸：「原來川伯連板橋車站長啥樣都無法辨識，跟我說要選市長？」更有網友貼出板橋車站的照片狠酸：「這才是真的板橋車站喔。」

粉專「孟買春秋」也發文表示，「快70歲的李四川鬧了大笑話」。粉專指出，李四川今天用AI畫圖，畫了一個奇怪的車站，騙你說是板橋，結果李四川要選新北市長看不出來，就直接發文了？粉專狠酸：「李四川自己住板橋，不知道板橋車站是一座紅色的雙塔建築？不會用AI，參選才兩天就鬧大笑話。」

真正的板橋車站。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法