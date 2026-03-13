被陳智菡槓上！日議員上畠寛弘直接點名回擊：入境由日本決定

上畠寛弘發文大嗆陳智菡。（圖擷取自「@NorihiroUehata」X帳號）

京華城案26日宣判，柯文哲聲請解除限制出境，日本神戶市議員上畠寛弘說，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，否則恐對台日友好關係造成負面影響。民眾黨團主任陳智菡則舉棒協理事長辜仲諒去WBC世界棒球經典賽一事怒嗆，「日本議員要對台灣的時事或法律要有更進一步的了解，再來批評」。對此，上畠寛弘發文回嗆了。

上畠寛弘在Threads發文，直接點名「陳智菡女士」說，對日本而言，無論最終是有罪還是無罪，是否允許外國人入境，本質上是基於日本主權所作出的裁定，由日本方面決定是否允許入境，本來就是理所當然的事情。

上畠寛弘大酸，他相信作為一個具有基本常識的政黨發言人應當能夠理解，如果台灣方面決定允許柯文哲出境，那是台灣方面的判斷。然而，在此之後柯文哲要前往哪一個國家，則應由接收該國依其自身立場作出判斷。因此，日本基於自身立場與國家利益來判斷是否允許入境，這是極為正常且理所當然的做法。

上畠寛弘強調，更重要的是，日本並沒有干涉台灣司法的立場。正因如此，日本也期待台灣的司法程序能夠受到充分尊重，不應在此過程中引入不必要的混亂。真正尊重法治與民主的態度，應該是讓司法程序在不受干擾的情況下完成，而不是在此過程中製造新的政治爭議。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「超丟臉的，直接被日本國會議員點名」、「拜託議員不要浪費在此女身上，草都是無腦沒有思考能力的」、「好喜歡看邏輯清晰且立場正確便無懈可擊的態度」、「她就是連基本常識都沒有的政黨發言人」、「對不起議員，讓你看到台灣有這麼沒智商的政治從業人士」、「真的是丟臉丟到外國了」、「講得很好 但講成這樣我相信他們還是看不懂」、「這些草真的是台灣之恥」。

