藍白合推李四川對決蘇巧慧 1、3月媒體民調性別、年齡層變化趨勢有看點

年底九合一選舉新北市長一役是否能藍白合受矚，「美麗島電子報」民調近日最新民調結果顯示，「三腳督」則民進黨籍市長參選人蘇巧慧贏面大，藍白合共推國民黨籍市長參選人李四川則能仍保持領先態勢；然而比較美麗島電子報1、3月份民調趨勢，則會發現藍白合推李四川、蘇巧慧對決下，李四川男、女性支持率，以及「20至39歲」、「40至49歲」支持率下滑，蘇巧慧在「40至49歲」年齡層成長7％支持率。

美麗島電子報民調中，「如果國民黨和民眾黨共同推出李四川和民進黨蘇巧慧競選市長，您會投給誰」一題，1月（1/19至21）民調結果與3月（3/9至11）比較；性別支持率部分，李四川（藍白合）男性支持率由52.6%掉到43.8%，女性由39.5%掉到34.8%，蘇巧慧男性支持率從34.6％成長到35.7％，女性則從37.2成長到40％。

值得留意的是，1月份民調人選仍有納入新北市副市長劉和然，3月則僅納目前藍綠白3人，在性別支持率「未明確回答」部分1月、3月變化，男性從6.8％成長到10.3％，女性從13.7％成長到20％。

另外，美麗島電子報民調指出李四川（藍白合）在「20至39歲」支持度從39.9%掉到28.4％，「40至49歲」從49.5%掉到40.6％，相較起來，蘇巧慧從35.3％成長至42.3%，增加7％。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈對此指出，蘇巧慧是唯一近10年在地深耕的參選人，宣布參選500天以來勤跑基層、與黨籍市議員討論，推出照顧老幼的「六大福利政見」，從民調看來，對於年輕家庭和主要負擔生計的青壯年、中間選民，都給予蘇巧慧正面回饋與肯定，才能從五百多天前近20%的差距，拉近到現在互有領先的局面；每一份民調團隊都會認真參考，蘇巧慧會持續推出帶動地方發展、提升新北產業競爭力的政見。

對於3月最新民調，國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示，新北藍營才剛整合，也尚未與白營協調完成，新北市長人選尚未完全定案，目前仍在民調盤整期，目前民調高低都是參考，若逐步整隊進入選舉模式，加上市長侯友宜七成施政滿意度，後勢可期，也才能反映真實民意；至於2份民調比較，江怡臻分析，這次抽樣樣本裡觀察到藍營支持者比率偏低，藍白加起來的政黨支持度，跟綠營差不多，選情其實完全沒有改變。

