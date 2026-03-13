為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    卓榮泰出示赴日花費單據！律師：赴中國立委應出示自費單據

    2026/03/13 16:05 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援後，在野黨連日狂打相關議題，質疑是自費還是公費。卓榮泰今（13）日特地秀出4份單據，其中包機208 萬元，整趟旅程花近214萬元。對此，律師陳怡凱表示，卓榮泰已經把自費的單據拿出來了，那麼立院諸君是不是應該比照辦理一下？他呼籲，曾經以「私人身分」出境赴中的立院諸君，也應該把自費支應行程開支的單據拿出來。

    陳怡凱今日在粉專「一個律師的筆記本」發文表示，雖然覺得爭執「自費」還是「公費」實在無聊透頂，但既然閣揆已經把自費的單據拿出來了，立院諸君是不是應該比照辦理一下？

    陳怡凱表示，要自清，就大家都自清。曾經以「私人身分」出境赴中的立院諸君，應該把自費支應行程開支的單據拿出來，否則何以自清？何以取信於人？何以昭大義於天下？

    陳怡凱質疑，這些立委是不是有鬼？是不是公款私用？是不是自肥？若要說不應該這樣無限上綱、舉證責任這樣分配不公平，「理論上，我同意。」但他表示，問題是當那些人針對閣揆說三道四，要他剖開肚子證明自己沒吃兩碗粉的時候，「有要對他公平嗎？」

    熱門推播