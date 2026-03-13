台南「路名外交」再下一城 宇土路、宇城街、美里街見證台日情誼

「宇土路」在台南街道，日本訪團見證。（圖由台南市府提供）

台南市推動「路名外交」再添新頁。市府新增「宇土路」、「宇城街」、「美里街」3條道路名稱，象徵與日本熊本縣宇城地域友誼落地生根。日本訪團不僅親自走訪街道，也在今（13）日舉行的湯德章紀念追思會上公開表達感謝，展現城市外交成果。

台南市長黃偉哲12日會晤來訪的宇土市長元松茂樹、美里町長上田泰弘等人。適逢台南與熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）締盟將滿1週年，市府特別頒贈3條新道路的命名公文，象徵跨國情誼在台南城市地景中留下印記。訪團此行也實地走訪這3條街道，並表示回國後將與3市町居民分享這份友誼。

黃偉哲表示，湯德章的父親來自宇土市，這段歷史緣分牽起台南與熊本宇城地域的交流。市府也特別感謝日方連續3年率團來台，參與台南「正義與勇氣紀念日」紀念活動，讓跨越國界的正義與勇氣精神持續傳承。

他也邀請宇城地域3市町參與6月台南國際芒果節及11月大台南國際旅展，並與訪團討論學生來台南修學旅行的構想，希望在農產、觀光與教育等領域深化交流，讓雙方互動更加熱絡。

元松茂樹則代宇城市市長末松直洋轉達問候，表示宇城市因去年8月豪雨災後重建而未能出席，但對兩地交流持續推進深感欣慰。他指出，締盟1年來，教育、物產與觀光合作都逐漸展現成果。

上田泰弘則分享，走訪「美里街」時，看到遠在日本的美里町名字出現在台南街道上，內心相當感動。他也邀請台南市民未來前往當地知名景點「釋迦院3333石段」，感受日本第一長石階與自然景觀。

台南市長黃偉哲（右）頒贈「宇土路」道路命名公文紀念版給宇土市長元松茂樹，象徵跨國情誼在台南落地生根。（記者洪瑞琴攝）

「美里街」在台南街道，日本訪團實地見證。（圖由台南市府提供）

台南市長黃偉哲（右）頒贈「美里街」道路命名公文紀念版給美里町町長上田泰弘，表達跨國情誼。（圖由台南市府提供）

