李貞秀今參與人事同意權投票 中選會組成牽動當選無效訴訟

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票。

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票。根據開票結果，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭否決。因國籍、戶籍問題引發資格爭議的民眾黨中配立委李貞秀也參與此次投票。

中選會目前僅剩4名委員在任，依規定至少有5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，待立法院審議並完成人事同意權案投票。

李貞秀因雙重國籍、雙重戶籍，引發立委資格爭議，立法院長韓國瑜日前裁示，在相關事實查明及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀委員完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。李貞秀今天也參與投票，並對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投下同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義則投下不同意票。

韓國瑜指出，投票表決結果，游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬均獲112張同意票；胡博硯獲51張同意票、9張不同意票、52張無效票；黃文玲獲51張同意票、8張不同意票、53張無效票；陳宗義獲51張同意票、9張不同意票、52張無效票。

韓國瑜說，游盈隆獲超過全體立委2分之1之同意票，依法同意為中選會主委，胡博硯未獲超過全體立委2分之1之同意票，依法不同意為中選會副主委；李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬均獲超過全體立委2分之1之同意票，依法同意為中選會委員；黃文玲、陳宗義均未獲超過全體立委2分之1之同意票，依法不同意為中選會委員。

中選會委員的組成也將牽動李貞秀案後續進展。行政院日前指出，根據「公職人員選舉罷免法」第121條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，行政院尊重中選會認定。

