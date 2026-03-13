花蓮總預算僵局今協商無解！ 原因曝光「徐榛蔚又出國了」

針對花蓮縣今年度總預算尚未完成審查，花蓮縣議會議長張峻（左） 今天主動邀集副縣長顏新章進行府會協商，但因縣長徐榛蔚又出國，造成協商沒有結論。（記者花孟璟攝）

花蓮縣今年總預算去年送議會審查時，因未明確列出馬太鞍重建相關經費被議會要求補正，但縣府迄今未修預算，縣議會今舉辦臨時會一讀會，針對總預算案議長張峻邀集府會闢室協商，針對急迫性社會福利先送審、針對增益鄉鎮財源註記光復鄉災區項目，但協商卻沒人可決定，原來是花蓮縣長徐榛蔚本週又出國「現場無人作主」！

花蓮縣議會今天舉辦20屆第19、20次臨時大會一讀會，不過徐榛蔚缺席，徐本週率各鄉鎮農會團赴日參加10日起舉辦的東京食品展，拜訪日本山形縣知事及參觀合作清酒造，推銷花蓮觀光及農業，明天才返回花蓮。開會前議長張峻主動邀集府會進行協商，不過協商採密室會議不讓媒體進入，約40分鐘後協商結束，副縣長顏新章、秘書長饒忠等卻都不置可否，一同走出會議室的議長張峻則說「副縣長回去會跟縣長討論」，表情有些無奈。

花蓮縣府今年總預算一直到3月都還未審查完成，議長張峻在府會上午協商時，要求縣府趕快照程序將具有急迫性的社會福利，包括愛心計程車、65歲以上健保費補助、假牙補助、鄰長津貼提高等，針對光復災區重建經費，縣府如要以「增益鄉鎮公所財源5億元」預算支應，也應於預算書註記清楚光復鄉優先使用，「只要上面多幾個字，註記清楚就好」，議會也希望盡快審查，但副縣長顏新章、秘書長饒忠一度堅持議會「預算不審查就退回啊」、還表示「這現在他們無法決定」！

張峻說，議會從來就沒有退回縣府總預算，只是在預算縣府註記清楚並盡快送審，即可在合情合法的狀況下完成預算，只是現場出席的府方沒辦法決定，最後沒有結論；縣議員張美慧則批，縣府一直拿社福預算被議會卡關來攻擊議會，「放著這麼重要的預算案，縣長自己卻跑出國了？」

「只要徐榛蔚趕快同意，議會下週就可以馬上開臨時會！」議長張峻下午強調，議會對於社會福利項目也相當重視，也希望預算盡快通過，因此主動邀集希望給縣府台階下，相關補助溯及今年1月份，如果今天府方可以協調好，最快下週或下下週可加開臨時會並排大會審查，「如果縣長還是不肯」，依預算法規定3月底前未審完，就會送內政部研商採繼續沿用去年總預算。

花蓮今年總預算至今僵局，縣府、議會各有堅持，今天雖議會召開臨時會，花蓮縣長徐榛蔚仍缺席，本週赴日參加東京食品展。（縣府提供）

