為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    苗縣府社會處組織改造分工更明確 盼讓民眾少跑一趟

    2026/03/13 09:44 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府社會處組織改造，分工更明確，盼讓民眾少跑一趟，圖為老人及身障福利科（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府社會處組織改造，分工更明確，盼讓民眾少跑一趟，圖為老人及身障福利科（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府因應超高齡化與失能長期照顧需求日益增加，已成立長期照顧處，同步全面檢討、調整社會處業務分工，仍維持6個科，但新增家庭支持關懷科；社會處長張國棟指出，這次調整讓照顧更專業、窗口更清楚，盼讓民眾少跑一趟。

    張國棟表示，這次業務調整將原社會行政科改為社會培力發展科、科長許淑華，原社會救助科及社工科改為救助及專業發展科、科長趙玉萍，老人福利科及身障福利科整併成老人及身障福利科、科長王威迪，兒少及家庭支持科改為婦幼發展及平權科、科長羅幸蘭，保護服務科維持不變、科長高瑜苓，新增家庭支持關懷科、科長張瑞瑜。

    張國棟指出，身障失能長期照顧業務已整合至長期照顧處，為建立更清楚的單一窗口，新設「家庭支持關懷科」，強化脆弱家庭與前端支持網絡，合併老人及身障福利業務，專注權益保障與制度建構，社會福利資格與津貼審核整合至「救助及專業發展科」，讓審核標準更一致、流程更明確；這次組織再造，將各科的角色與責任分工清楚，窗口明確，讓民眾洽辦業務更方便。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播