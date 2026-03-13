苗縣府社會處組織改造分工更明確 盼讓民眾少跑一趟

苗栗縣政府社會處組織改造，分工更明確，盼讓民眾少跑一趟，圖為老人及身障福利科（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府因應超高齡化與失能長期照顧需求日益增加，已成立長期照顧處，同步全面檢討、調整社會處業務分工，仍維持6個科，但新增家庭支持關懷科；社會處長張國棟指出，這次調整讓照顧更專業、窗口更清楚，盼讓民眾少跑一趟。

張國棟表示，這次業務調整將原社會行政科改為社會培力發展科、科長許淑華，原社會救助科及社工科改為救助及專業發展科、科長趙玉萍，老人福利科及身障福利科整併成老人及身障福利科、科長王威迪，兒少及家庭支持科改為婦幼發展及平權科、科長羅幸蘭，保護服務科維持不變、科長高瑜苓，新增家庭支持關懷科、科長張瑞瑜。

張國棟指出，身障失能長期照顧業務已整合至長期照顧處，為建立更清楚的單一窗口，新設「家庭支持關懷科」，強化脆弱家庭與前端支持網絡，合併老人及身障福利業務，專注權益保障與制度建構，社會福利資格與津貼審核整合至「救助及專業發展科」，讓審核標準更一致、流程更明確；這次組織再造，將各科的角色與責任分工清楚，窗口明確，讓民眾洽辦業務更方便。

