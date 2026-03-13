李四川新北交通與城市願景 瓢蟲巴士打頭陣

國民黨新北市長參選人李四川在臉書PO文，當選後要推動色彩繽紛的瓢蟲公車。（摘自李四川臉書）

國民黨提名新北市長參選人李四川，今天在臉書PO文表示，他去過許多國外的城市，相比之下，台灣的城市少了一些色彩，更多的色彩，不只能創造城市的特色，還會給人好心情，所以他覺得可以從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。

李四川說，如果把New Bus塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升New Bus的識別度，等待這樣的New Bus或是坐上這樣的New Bus，肯定會給市民帶來好心情。

李四川將他請同事用AI設計的幾個款式模擬照片PO在臉書上，表示歡迎大家給他更多創意。

李四川說，連飛機上都可以有皮卡丘和Hello Kitty了，New Bus當然也可以變裝，希望能把新北市打造成一個更有色彩的城市，「若是我當選新北市長，大家就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士吧！」

底下有網友回應，有人說「好可愛，好像龍貓公車」、有人問「以後會不會有萬里蟹巴士？」連台北市議員游淑慧也貼文讚許「不談政治 只談政策 讓選舉多點和氣和理性」。

