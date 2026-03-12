外交部春宴笑虧林佳龍｢為國增重｣ 賴清德籲朝野團結因應威權擴張

總統賴清德今（12）日出席2026年外交部春宴，感謝外交部長林佳龍在過去1年內為推動外交走訪14國、飛行20.9萬多公里，並在款宴訪團時「為國增重」，體重因宴席胖了許多。（記者王藝菘攝）

總統賴清德今（12）日出席2026年外交部春宴，除感謝外交部長林佳龍在過去1年內為推動外交走訪14國、飛行20.9萬多公里，並在款宴訪團時「為國增重」，體重因宴席胖了許多，賴清德也強調，面對地緣政治快速變化與威權主義的擴張，希望朝野團結合作，成功因應各項挑戰，無論國際局勢如何變化，台灣人民熱愛和平、堅持民主自由絕不會改變。

外交部今日於圓山飯店舉辦「2026年外交部春宴」，春宴主題為「堅韌民主，馳騁寰宇」，由外交部長林佳龍主持，邀請總統賴清德、副總統蕭美琴、各國駐台使節暨配偶與會。

賴清德致詞時，首先感謝林佳龍積極推動總合外交，深化台灣與各國夥伴關係，去年1年內走訪六大洲、14個國家，飛行20萬9000多公里，大約等於繞地球5.2圈；總統也笑稱，「空中飛人不是最辛苦的，他（林佳龍）前後光是去年一年，就招待了401個貴賓的訪團、4105位貴賓，設了無數個宴席，體重都胖了，可以說是『為國增重』」。

賴清德也說，感謝帛琉總統惠恕仁、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯、吐瓦魯總理戴斐立，以及世界各地重要友人到訪、相挺台灣，也感謝英國、日本、美國等國藉由簽署貿易協議、完成貿易談判等途徑，與台灣加強交流合作。

賴清德指出，這些都彰顯在邁向AI新紀元過程中，台灣將持續堅定鏈結世界，擴大與民主友盟國家的合作，感謝全國人民的努力，去年台灣的經濟成長率達到8.68%，創下15年來新高，就業狀況也是25年來最好。

另外，賴清德說，去年台灣也遭逢天災地變，他要代表政府感謝全國人民發揮志工精神，團結協助受災民眾走過困難，未來也將以充滿希望的心，迎接新的一年。

賴清德提到，今年開春就迎來好消息，「Team Taiwan」在世界棒球經典賽（WBC）中將士用命，球迷塞爆東京巨蛋，雖然無法如願前往美國打第二階段賽事，但已經贏得國際敬重；台灣也在體操世界盃巴庫站單槓項目摘金，首度在全英羽球公開賽單屆拿下2座冠軍，更在亞洲盃女足賽晉級8強。

賴清德表示，面對地緣政治快速變化與威權主義的擴張，希望朝野團結合作，成功因應各項挑戰，他強調，無論國際局勢如何變化，台灣人民熱愛和平、堅持民主自由絕對不會改變。

賴清德指出，我們將繼續捍衛區域和平穩定，守護民主自由價值，堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界，引領世界進步繁榮。

