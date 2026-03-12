林佳龍主持外交部春宴 駐台使節團長：國家團結對民主韌性至關重要

外交部今日於圓山飯店舉辦「2026年外交部春宴」，由外交部長林佳龍（左）、總統賴清德（中）、聖露西亞駐台大使路易斯（右）上台祝酒。（記者王藝菘攝）

外交部長林佳龍今（12）日於圓山飯店主持「2026年外交部春宴」，款宴各國駐台使節，林佳龍說，去年是台灣外交勇敢突破、成果豐碩的一年，未來台灣也將在動盪的世局中，成為民主世界可以倚靠的力量，與夥伴攜手向前，讓民主持續蓬勃發展；駐台使節團團長、聖露西亞駐台大使路易斯致詞時說，台灣無疑是亞洲的民主典範，國家團結對維護民主韌性至關重要，他肯定台灣政府各界領導者為尋求國家團結付出的努力。

外交部今天在圓山飯店舉辦「2026年外交部春宴」，春宴主題為「堅韌民主，馳騁寰宇」，由外交部長林佳龍主持，邀請總統賴清德、副總統蕭美琴、各國駐台使節暨配偶與會。

林佳龍致詞首先感謝各位在過去一年對外交工作的支持與指導，讓台灣得以在變動的國際局勢中穩健前行。

林佳龍提及，不久前他才與歐盟及歐洲多國代表一起登上 「硬漢嶺」，那次登山令我印象深刻，因為下山後他 「牚腿（台語 thìnn-thuí，腿部肌肉痠痛）」了；相較之下，蕭美琴副總統與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）看起來卻十分輕鬆。林佳龍笑說，他還是多跟AIT處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之一起拜年、看棒球比賽，對他而言可能比較輕鬆。

林佳龍回顧，去年7月他曾邀請各國駐台使節齊聚台北表演藝術中心，一同欣賞台灣原創音樂劇「熱蘭遮」，劇中的莿桐花提醒我們，如此繽紛多彩的花朵，唯有在自由民主的土壤中，才能真正盛開。

林佳龍說，今年是台灣總統直選30週年，同時也是美國建國250週年 ，正如美國憲法的精神「We the People!」，台美雖分處太平洋兩岸，但人民的勇氣與韌性沒有距離，同樣珍視民主自由、同樣追求更幸福的未來，也同樣堅持人民當家做主，也因此，台灣30年的民主歷程與美國250年的建國精神，今晚跨越太平洋在台北交會，成為這次春宴的紀念品，見證這份共同的信念。

林佳龍說，台灣的民主歷經風雨的淬鍊，走到今天才能贏得國際社會的信賴，展望未來，我們也將在動盪的世局 中成為民主世界可以倚靠的力量，與夥伴攜手向前，讓民主持續蓬勃發展。

林佳龍指出，去年也是台灣外交勇敢突破、成果豐碩的一年，在總統賴清德的全力支持下，我們成功促成副總統蕭美琴進入歐洲議會，並在IPAC年會發表演講，他也走訪美國、歐洲及多個友邦，所到之處都能深刻感受到國際友人的溫暖關懷。去年更有401個訪團、4105位外賓來台 ，見證國際挺台力量持續升溫；而台灣也願意在民主夥伴之間扮演「黏著劑」的角色，讓台灣不只以堅韌守住民主，更要帶著民主馳騁寰宇。

林佳龍說，外交部將持續匯聚並發揮台灣在經貿、科技與安全等領域的能量，與民主夥伴深化合作、相互扶持、共創繁榮，讓台灣成為最值得信賴的夥伴，同時以外交的力量為人民帶來更安全、更安定、更幸福的生活。

聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）代表使節團致詞表示，諸多調查顯示，台灣無疑是亞洲的民主典範，在短短40年便在公民自由、言論自由和民主選舉上建立了良好的聲譽，同時建立健全獨立體制，鼓勵公民積極參與國家事務，並珍惜民主、自由和平的核心價值。

路易斯指出，在全球多變局勢及區域衝突均已悄然成為日常之際，台灣已具備相當應變能力，與所有其他國家相同，台灣內部也有不同立場。然而為抵禦外部壓力，台灣必須持續就根本問題尋求共識與團結。他指出，國家團結對維護民主而言至關重要，國家團結不意味著一言堂，國家團結並不代表沒有異議，國家團結更不代表社會輿論應該沉默，當各界跨越藩籬進行對話時，民主才能發揮最佳功能。

路易斯也說，國家團結對維護民主韌性至關重要，因此他肯定台灣政府各界領導者為尋求國家團結付出的努力，總統賴清德在春年談話時，也籲請人民捍衛民主、團結向前，並匯聚所有公民的能力與專業，在成功穩健的基礎上再創佳績。

路易斯也再次祝福台灣政府與人民在馬年一切順利，使節與代表們期待未來持續能與台灣政府及人民深化合作、開創機會，台灣展現的韌性與日益在國際受到的認同將為全人類共同福祉與進步作出重要貢獻。

