鄭麗文：新竹縣、台中市不論誰出線國民黨都有信心勝選

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

針對今年地方百里侯選舉，國民黨主席鄭麗文今日中午接受「哏傳媒」網路直播節目專訪時表示，國民黨的提名作業一點都沒有拖延，有關6位尋求連任的國民黨籍直轄市、縣市長提名，可能要等到6月以後才會徵召，因為現任首長都希望能有更多的時間施政，至於引發紛爭的新竹縣、台中市提名問題，她強調，最後不管是誰出線，國民黨都有信心可以勝選。

鄭麗文還說，黨中央不希望未來有人違紀，黨中央也已多次道德呼籲參選人自我克制，如果當事人給外界「鬥雞」的印象，並不是好事，但她也強調，參選人與助選團隊往往有不同的想法，就連參選人都無法約束，但事情既然已經發生，當然希望把傷害降到最低，無奈新竹縣就出現這樣的狀況，黨中央也只能辦好初選，勝出者產生後，該怎麼辦，就怎麼辦，不過整體大氛圍仍對國民黨有利，而且未來有機會可以化解爭端。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文指出，目前全台灣大概提名人選都已差不多底定，只剩下彰化縣與嘉義縣，嘉義縣方面已有腹案，至於彰化縣則仍要尊重「謝家」內部的協調整合，除非不得已，國民黨會避免舉辦初選，但她也強調，彰化縣已經差不多接近要定案的時候，「大概3月底也會明朗化」，她還說，「謝家」希望兒子謝典霖繼續連任彰化縣議長，也公開表達無法支持女兒、立委謝衣鳯，但目前仍未做最後定案，黨中央會密切與「謝家」保持聯繫，但無法斷定「謝家」的家務事。

有關藍白整合推人機制問題，鄭麗文指出，兩黨黨中央會先成立工作小組，然後就3個要共推人選的縣市進行協調，要先透過兩黨內部決策程序，經中常會通過後，國民黨就會成立工作小組展開作業。

對於主持人問，前民眾黨主席柯文哲訴訟案件26日將宣判，其結果是否會影響「藍白合」？鄭麗文說，應該不會，並強調國民黨雖然有許多不同意見，但黨有黨的決策機制，只要中常會通過並經黨主席宣布後就定案，柯文哲就是民眾黨的一份子，她的溝通對象是民眾黨主席黃國昌，並相信黃國昌與民眾黨的決策機制會做出通盤考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法