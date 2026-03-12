董事長樂團成員操刀 童子瑋發布競選主題曲《只為台灣頭》

民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）今天（12日）公布競選主題曲《只為台灣頭》，邀請金曲獎得主、知名搖滾樂團董事長樂團的成員白董（右）、吉董（左）操刀詞曲。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（12日）公布競選主題曲《只為台灣頭》，邀請金曲獎得主、知名搖滾樂團董事長樂團成員，也是基隆在地出生的白董、吉董操刀詞曲與編曲，以基隆城市文化與港都意象為背景，副歌巧妙運用「只為基隆會更好」的諧音梗，帶出「子瑋，基隆會更好」的雙重意涵，傳達對基隆未來的期盼。

童子瑋表示，很開心能邀請白董、吉董為基隆創作這首主題曲，歌詞中的情景與意象，是他每天在基隆這座城市裡看見的基隆生活。「從天未亮的崁仔頂，到熱鬧的廟口與市場，這些都是基隆人的日常，也是我一路走來最熟悉的城市風景。」

童子瑋強調，對他而言，選戰並不是對立或攻防，而是「帶來希望、帶動基隆的熱情」，讓更多人重新相信這座城市的可能。

白董、吉董表示，《只為台灣頭》的創作靈感，來自「基隆人的一天」，歌曲從凌晨時分熱鬧的崁仔頂漁市開始，接著延伸到24小時熱鬧的廟口夜市、清晨逐漸升溫的信義市場，以及慶安宮敲鐘迎接新一天的畫面。透過生活場景，呈現基隆從清晨到夜晚、充滿生命力的城市日常。

白董、吉董說：「基隆港長年停泊著來自世界各地的郵輪，大船入港、旗幟飄揚的畫面，讓人感受到這座城市其實具有國際港口的氣度。」因此歌曲中加入「Welcome to Taiwan」與「KEELUNG」的意象，希望傳達基隆作為「台灣頭」門戶城市的定位，也讓更多人看見基隆的獨特魅力。

童子瑋說，感謝白董、吉董親自到場演出《只為台灣頭》，以充滿能量的現場演唱為歌曲揭開序幕，希望透過這首歌，讓更多市民一起唱出對基隆的期待，也讓「台灣頭」的驕傲與熱情，在城市中持續傳唱。

董事長樂團成員吉董（左、吳永吉）與白董（右、杜文祥）演唱民進黨基隆市長參選人童子瑋的競選主題曲《只為台灣頭》。（記者俞肇福攝）

