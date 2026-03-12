桃市綠營議員初選胡家智爆送千元禮包被調查 胡稱公益活動遭抹黑

登記民進黨桃園市議員第四選區（蘆竹區）黨內初選的胡家智，被檢舉以公益送暖活動掩護送禮包，涉嫌賄選。（讀者提供）

下屆議員選舉民進黨桃園市黨內初選於3月16至22日展開，卻爆出蘆竹區（第4選區）登記參選人胡家智，被檢舉涉嫌透過與其關係緊密的公益團體掩護發送價值上千元公益禮包，其團隊另於現場發送新竹炊粉文宣品，有賄選嫌疑。

桃園地檢署今（12）日表示，確實收到相關檢舉，檢察官已傳喚相關證人調查中，將持續釐清案情，不排除傳喚社團相關人員及當事人進行調查。

對此，胡家智今天下午於其臉書粉絲專頁發文表示，當日是桃園市蘆竹區婦女愛心發展協會舉辦的「寒冬送暖」活動發送關懷物資，是該協會多年以來的例行活動，他出席僅發放價值不到30元的宣傳品，更氣憤直言「寒冬送暖公益活動不應成為初選抹黑工具」。

議員選舉民進黨初選第4選區（蘆竹區）登記參選人，包括尋求連任的議員許清順與新人簡伊翎、胡家智、呂宇晟共4人角逐2席提名名額，其中，胡家智的父親胡進利曾任改制前的蘆竹鄉鄉民代表，地方經營深入，其母為蘆竹婦女愛心發展協會理事長，家族在地方經營南崁聯福利中心。

檢舉者指稱，公益送暖活動就是胡母擔任理事長的協會舉辦並發送禮包，另透過里長舉辦活動發放禮包，內容物有24包衛生紙、麵、雞蛋、罐頭、飲料、米、醬油等，胡家智與其團隊人員另行發放「炊粉文宣品」，根本就是「打掩護」送出價值近千元的禮包，涉嫌違反選罷法。

