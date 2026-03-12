反駁非私人行程 徐巧芯曝：政院在卓揆出發前夕召集機密專案會議

國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐等人今考察松指部，徐巧芯事後受訪說明考察情形。（資料照）

行政院長卓榮泰日前赴日本看經典賽，包機從松指部出發，引發在野黨質疑使用特權，國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐等人今考察松指部。徐巧芯表示，卓榮泰在出發前一天，行政院召集軍方等單位到台北航空站召開一場機密的專案會議，卓所說的私人看起來事實上是公務，如果並非行政院去下指令，不太可能有民眾可以在松指部包機起飛的情形發生。

徐巧芯表示，今天了解在這個過程當中，軍方大概提供了哪些協助，也確認了幾個事實。第一就是當天卓榮泰搭乘的華航班機確實是停在軍方的一號停機坪，我們也詢問過去有沒有民用的班機停在一號的軍用停機坪的情況，得到的回覆是「並沒有這樣子的印象」，所以這是一個非常非常少見的情形，確實卓一行人所搭乘的華航CI-1888是從松指部的大門進來一路到休息室，相關的安檢不是由軍方這邊來負責，另外有一組人來協助做相關的安檢。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯接著表示，安檢結束後，卓榮泰一行人再從一號停機坪搭乘華航飛機離開，「我們確認它應該不是屬於一種行政包機或行政專機」，這次是採取了華航民航機。徐也說明，如果搭乘的是行政專機，需要自費部分就是只要付機票錢就可以了，不管飛機上是坐幾個人，但這次比較特殊的是搭乘華航。

徐巧芯說，松指部表示當天是在位置允許的情況之下，商借了軍機廠的停機坪，讓華航的班機在這裡能夠來做啟用。至於做了什麼的協調，原來是在卓榮泰出發的前一天，行政院有召集各個單位到台北航空站進行協調，所以就軍方的立場來說，他們是因為受到專案的要求，在這個飛機起飛的前一天與其他單位做了協調。

徐巧芯表示，所以對軍方而言這是一個軍方的機密專案會議，在松指部這邊的專案任務就是商借了軍用的停機坪及相關的空間給其他的單位，包含華航等來準備卓榮泰到日本看球賽這件事。

徐巧芯強調，這到底它是屬於私人還是屬於公務非常清楚了，因為如果是私人，她個人的評論是，前一天怎麼會去找軍方開一場機密的專案會議，並邀集航空公司、民航局等一起討論說要怎麼樣去出借場地讓他們順利的起飛，「我認為所謂的私人這件事情看起來它其實事實上是一個公務」。

針對卓榮泰所稱的自費，徐巧芯表示，因為它不屬於行政專機，所以所付的費用就要看華航去做計算。先前她有處理過這個醫療包機的案件，當時航空公司的報價大概單趟都是250萬到300萬元，那來回的話可能就是500萬到600萬元。所以這並不是所謂的行政專機，包機是整架一起付，這方面卓榮泰、國防部長顧立雄都沒有說清楚。

徐巧芯強調，沒道理說當天突然變成私人自費行程，但在前一天規劃所有一切是以行政院來召開邀集軍方等單位來做的專案會議；也就是說，如果並非行政院去下指令的話，是不太可能有這種民眾可以在松指部包機起飛的情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法