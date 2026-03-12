蕭敬嚴登記汐金萬議員初選 回應徐巧芯、葉元之不挺爭議

蕭敬嚴今（12）日偕藍委廖先翔、爭取連任的現任新北市議員黃心華前往市黨部登記參加汐金萬市議員初選。（記者黃子暘攝）

前任國民黨發言人蕭敬嚴爭取參加新北市議員第十一選區（金山、萬里、汐止）選舉，然而身為政論節目常客的他針砭時事不因黨籍護短，同黨立委徐巧芯、葉元之趁機喊出不支持參選。蕭敬嚴今（12）日偕藍委廖先翔、爭取連任的現任新北市議員黃心華前往市黨部登記參加初選，不免被問及如何看待徐、葉批評，他直言回應，最重要的是爭取選民認同，在初選階段就有抹黑奧步、霸凌手段出現，盼競爭者自重。

廖先翔2024年以該選區市議員挑戰立委成功，藍綠白力爭這空缺一席。蕭敬嚴說，昨日去汐止掃市場拜票也獲得選民熱烈支持，今天在2位學長陪同下前來登記，廖先翔是他在汐止的好戰友，黃心華則是長期看著他參與黨務的好哥哥，盼能接下廖先翔的席次，進入議會持續為汐金萬鄉親謀福利。

廖先翔表示，蕭敬嚴4年前就曾代表藍營參選艱困選區第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），雖出師未捷，但可見年輕人勇於挑戰的決心，本來蕭敬嚴是他參加立委選舉的對手，不過在他獲得提名後，蕭敬嚴全心全意輔選，也全力為他爭取民意反罷免，如此大度、勇於挑戰，相信會成為為民服務最好人選。

黃心華說，他在智庫服務時，蕭敬嚴提出許多青年政策、新興政策建議，對此非常感激，2人也在黨中央擔任發言工作時經常為黨發聲，4年前他在市議員初選，蕭敬嚴也不遺餘力協助，因此今日出席鼓勵蕭敬嚴；不過，再多政治抱負、理想，都要接受選民檢驗，祝福蕭敬嚴通過初選，得到為民服務的機會。

對於政論節目發言，廖先翔緩頰道，泛綠政論節目可能有些命題錯誤，蕭敬嚴可能在無法求證的狀況下做出錯誤評論，這是蕭要檢討，黨中央已處分過，而他過往替藍營辯護的努力也不容忽視，相信蕭敬嚴未來評論時會更注意，但蕭敬嚴心向國民黨無庸置疑。

蕭敬嚴今（12）日偕藍委廖先翔、爭取連任的現任新北市議員黃心華前往市黨部登記參加汐金萬市議員初選，廖先翔更送出自己的市議員戰袍祝福。（記者黃子暘攝）

