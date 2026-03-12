西班牙國會暌違近3年組團訪台 盼促台西雙邊合作

外交部次長吳志中（右一）歡迎西班牙眾議員雷卡達（左一）率團訪台。（外交部提供）

外交部次長吳志中昨（11）日午宴款待西班牙國會議員雷卡達（Mikel Legarda Uriarte）一行6人。雷卡達表示，西班牙有許多可向台灣借鏡之處，包括台灣善用高科技實力與地緣政治優勢，此行訪問台灣，期盼促進雙邊更多領域的合作機會。

雷卡達指出，訪團議員來自巴斯克及加納利群島等地區，肯定台灣在民主發展上的高度成就，西班牙有許多可向台灣借鏡之處，包括台灣善用高科技實力與地緣政治優勢，確保民主基礎不被威權體制破壞，此行訪問台灣，期盼促進雙邊更多領域的合作機會。

吳志中表示，今年是台灣與西班牙建立往來400週年，當時西班牙人陸續在基隆及淡水建立「聖薩爾瓦多城」（San Salvador）和「聖多明哥城」（Santo Domingo），鄰近基隆的「三貂角」名稱也源自西班牙文的聖人之名「Santiago（聖雅各）」，見證兩國在大航海時代的歷史連結。

吳志中表示，台西兩國基於民主自由的共同價值，近年雙邊經貿關係穩定成長，期待未來雙方在半導體、再生能源及資通訊等優勢產業，持續加強兩國交流與合作。

外交部指出，這是西班牙國會自2023年7月大選後再次組團訪問我國，以具體行動展現對民主台灣的支持與友誼，此行成員也包括眾議員范麗朵（Cristina Valido García）、參議員艾赫朵（Nerea Ahedo Ceza）、眾議員薩嘉絲（Idoia Sagastizabal）等，訪團在台期間另將拜會立法院副院長江啟臣、國安會副秘書長林飛帆、經濟部國際貿易署、國家科學及技術委員會，並參訪新竹科學園區等，與我國各界廣泛交換意見及互動。

外交部次長吳志中（左六）與西班牙國會議員訪團合影。（外交部提供）

