    首頁 > 政治

    美再啟動301調查！周軒批藍營：不顧國家生存還在噴口水

    2026/03/12 12:00
    立法院院會示意圖。（資料照）

    美國政府已發出M109A7自走砲、標槍飛彈、拖式飛彈等3項軍售案發價書，有效期只到3月15日；立法院外交及國防委員會的國民黨籍召委馬文君卻規劃今（12）日安排「考察松指部」。政治工作者周軒怒斥，「國民黨正在浪費自己的時間。而國民黨為首的立法院正在浪費台灣的時間」。

    周軒今發文諷刺說，時間是台灣最稀缺的資源，而台灣正在浪費時間。經典賽，台灣棒球代表隊已經從日本回來了，立法院卻還在「經典賽」，用最「經典」的方式拖延台灣的「比賽」。

    「什麼『比賽』」？台灣與中國之間的比賽、台灣與世界之間的比賽。」周軒直言，早上最大的新聞，莫過於美國貿易代表署宣布，正式對台灣啟動301條款調查。

    他說：「然後呢？我們立法院國防外交委員會的召委，號稱最資深最懂國防的國民黨馬文君委員，在今天排了一個考察「松指部」的行程。卓院長到日本東京看經典賽幫台灣加油這件事，國民黨已經連續打一個禮拜了，已經連國民黨自己的媒體都奉勸國民黨不要繼續了，甚至連國民黨的前任立法委員都肯定這是外交突破了。結果國民黨現在還是有人不想下車，好像經典賽還沒打完一樣。」

    周軒指出，週二在立法院院會，卓榮泰與國民黨立委王鴻薇正面交鋒，「難道國民黨還看不出來，這個題目根本就是硬打，講到都詞窮只能噴口水，今天還要繼續？參訪松指部能幹什麼？你們這些去的立委要拍照存證嗎？還是乾脆體驗一下坐飛機從松指部起飛的快感」？

    他強調，國民黨如果覺得松指部的規定有問題，歡迎回到立法院辯論，看要怎麼修規定，社會自有公斷，而不是當大家都在為台灣未來在國際的生存空間以及各個產業未來的經貿優勢奮鬥的時候，還糾結在一個連自己人都挺不下去的議題，「好像一路走到黑，看起來比較勇猛」？

    周軒怒轟，國民黨正在浪費自己的時間，而國民黨為首的立法院正在浪費台灣的時間。但是時間從來不會等待任何人。

