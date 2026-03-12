獨家》侯友宜出借大將 新北副祕張其強今起請假輔選李四川

新北市府副秘書長張其強今（12日）起請假，將投入國民黨新北市長參選人李四川的輔選工作。（資料照）

國民黨中常會昨（12）日徵召前台北市副市長李四川參選2026年新北市長，李四川也開始籌組競選團隊，據記者掌握，新北市長侯友宜的核心政治幕僚、新北市府副秘書長張其強今天（13日）起請假，將投入輔選工作，主導媒體輿情與對外溝通。

張其強為電視台主播出身，2009年起在時任桃園縣長朱立倫延攬下，先後擔任縣長室機要秘書、桃園縣政府觀光行銷局局長，2011年轉任台北市政府發言人，2016年起接任新北市政府新聞局局長、觀光旅遊局局長等要職，現任新北市府副秘書長，其擅長媒體溝通、城市行銷，公共行政經驗豐富，在朱立倫、侯友宜任內皆獲得重用。

請繼續往下閱讀...

此外，2015年朱立倫首次接任國民黨主席時，張其強擔任黨主席辦公室主任，熟稔黨務工作。侯友宜競選新北市長連任、參選2024年總統期間，張其強也負責籌組競選辦公室，主掌新聞媒體事務和對外溝通聯繫事宜，2024年曾任國民黨副秘書長，整合侯友宜競選團隊和黨中央的戰力，選戰資歷豐富。

另外，李四川競選團隊逐漸成形，曾任新北、台北市府顧問的宋自強，多次替朱立倫操刀選戰，傳出將擔任總軍師，主導選戰議題、擘劃政見；新北市府顧問李麗圳將負責地方組織，強化基層動員能量；至於選戰操盤手，曾任侯友宜競選總幹事的前國民黨立委林鴻池是熱門人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法