媒體民調逾7成支持親美 吳靜怡：藍白若不轉舵就是為自己敲喪鐘

電視台近日發布民調，指美中競爭引發台灣是否應在美中選邊，有77%民眾認為親美對台灣重要。吳靜怡質疑，藍白反美不是壯陽而是毒藥，藍白若不轉舵，就是提早為自己敲起喪鐘。圖右起為國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

有電視台近日發布民調，指美中競爭引發台灣是否應在美中選邊，有77%民眾認為親美對台灣重要，13%認為不重要。47%認為親中對台灣重要，39%不重要。對此媒體人吳靜怡發文直言，台灣民意已走向親美、友日、恐中，國民黨卻是選擇走反方向的鐘，主流民意正在撕碎「兩岸一家親」的粉紅泡泡，藍白反美不是壯陽而是毒藥，藍白若不轉舵，就是提早為自己敲起喪鐘。

該份民調於今年2月27日至3月6日進行，共接觸1438位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為467位，拒訪率為32.5%，最後成功訪問有效樣本971位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，TVBS最新民調如同一記重拳，直擊台灣政局的核心，77%民眾跨越政治光譜一致視親美為國家命脈，僅13%持反對，遠高於47%的親中認同，差距高達30個百分點，交叉驗證台灣民意基金會（2025年11月）的統獨民調，近7成反對統一，兩份民調互相呼應，主流民意正在撕碎「兩岸一家親」的粉紅泡泡。

吳靜怡表示，這反映出台灣社會的結構性轉變，「安全、價值、經濟」三方利益合一，不是盲目崇美，而是更務實的選擇。藍白以為反美能激發基層熱情？錯了，這不是威而鋼般的短期提振，而是選戰砒霜，會讓中間選民與年輕票源加速流失。

吳靜怡質疑，柯文哲曾經掛在嘴邊的「兩岸一家親」，在年輕一代眼中早已失效，面對不斷越線的共機、共艦、軍演威脅，年輕人看到的不是「親情」，而是不斷的「侵犯」，日本首相高市早苗的「日本有事台灣有事」言論，讓台灣人看清楚誰才是真朋友，不僅強化日台同盟，更象徵第一島鏈的「同島一命」新共識；藍白若執迷不悟，繼續擋軍購、訪中媚共，只會讓自己淪為「反民主愛舔共」的政黨。

吳靜怡提到，國民黨知美派代表江啟臣，本該是藍營親美形象的救星，卻面臨潛在危機。根據內參民調，何欣純與江啟臣差距已縮小至10%以內，甚至個位數，江啟臣在年輕選票上呈現脫褲子，台中政權對藍營有翻轉風險，這也解釋江啟臣為何昨日不在國防外交委員會名單中，而盧秀燕必須積極訪美，若台中今年選戰失首，盧媽媽這輩子再也別提選總統。

吳靜怡直言，77%親美鐵板，藍白反美不是壯陽，而是毒藥；國民黨有鄭麗文這隻紅色母雞抖著抖，立法院傅崐萁更不在乎黨內危機製造仇視和對峙，只會讓藍白年輕、中間支持度加速崩盤，台灣民意已走向親美、友日、恐中，國民黨卻是選擇走反方向的鐘。2026選戰，藍白若不轉舵，就是提早為自己敲起喪鐘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法