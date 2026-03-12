網謠傳中國接回滯留中東台灣人 翁達瑞打臉：說謊誤導比統戰還嚴重

社群流傳中國將滯留中東的台灣人接回上海，醫師蘇一峰更稱，行政院長卓榮泰包機到日本看球賽，「卻沒有包機撤僑的打算」。對此翁達瑞批評，謠言所指的班機是從伊斯坦堡飛到上海，該處並非中東也沒戰火，且該班機也非專機而是中國東方航空公司的固定航班。（圖擷自臉書）

中東近日局勢緊張，在社群上流傳，中國將滯留中東的台灣人接回上海，醫師蘇一峰更發文宣稱，行政院長卓榮泰包機到日本看球賽，「卻沒有包機撤僑的打算」。對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文批評，謠言所指的班機是從伊斯坦堡飛到上海，該處並非中東也沒戰火，且該班機也非專機，而是中國東方航空公司的固定航班，他質疑中共對台統戰無所不用其極，各種扭曲與謊言層出不窮，並砲轟蘇一峰說謊與誤導還比中共的統戰語言更嚴重，根本是「穿幫的裡應外合」。

蘇一峰昨日在臉書轉貼中國官媒央視新聞的影片，內容稱有70名台灣人從土耳其登機並平安抵達上海，蘇一峰質疑「行政院長有閒有權能『包機200個座位，私人行程飛去日本看棒球』」、「身陷中東戰區的台人，政府卻沒有包機撤僑的打算，靠綠營口中的敵國中國，幫忙救助70多台人離開中東」，台人被救援後感動的說「謝謝祖國」。蘇一峰還諷刺「都是中國同路人啦」。

翁達瑞在臉書以「穿幫的裡應外合」為題發文指出，近日社群平台瘋傳一篇版本不同的貼文，內容是中國把70多位滯留中東的台灣同胞接回上海，搭乘的是編號MU704的班機。

翁達瑞表示，蘇一峰宣稱卓榮泰包機到日本看球賽，卻沒打算用包機撤回身陷中東的台灣人，結果是中國用包機幫助這70幾位台灣人離開中東。

翁達瑞質疑，看到蘇一峰的貼文，不知內情的台灣人會認為民進黨政府顢頇，台灣人只能求助中國政府。翁達瑞強調，實情是，蘇一峰的貼文有兩個「謊言」，三個「誤導」。

翁達瑞指出，謊言一為「身陷中東戰區的台人」。翁達瑞說明，這70幾位台灣人（假設為真）搭乘的MU704班機，從伊斯坦堡飛到上海。伊斯坦堡的地理位置剛好在歐洲與亞洲的交界，史稱「近東」地區，不在「中東」，也沒有戰火。

謊言二為「中國用專機從中東撤回這70幾位台灣人」。翁達瑞表示，這70幾位台灣人（假設為真）搭乘的MU704航班不是專機，而是中國東方航空公司的固定航班，只要有買票就可登機的伊斯坦堡-上海航線。

翁達瑞提出，誤導一為「台灣人只能求助中國政府」。這70幾位台灣人（假設為真）搭乘中國的航班是他們的選擇，並不是走投無路。若要從伊斯坦堡回台灣，他們可以選擇直飛的長榮航空或土耳其航空。真要轉機回台灣，他們可以選擇其他十幾家外籍航空公司，不需在中國上海轉機。

誤導二為「卓榮泰佔用撤僑專機」。蘇一峰故意把兩件無關的事放在一起：卓榮泰包機到日本看球賽，身陷中東戰區的台灣人只好求助中國。事實上，台籍航空公司約有240架飛機，就算卓榮泰佔用了一架，也還有239架可以調度。政府沒有出動專機撤僑不是因為沒飛機，而是尚無必要或不可行。

翁達瑞強調，真相是這70幾位台灣人（假設為真）搭乘商業航班，從沒有戰火的伊斯坦堡飛到上海，再轉機回台灣。整個過程無關中共政府的救助，也無台灣政府失能的問題。

翁達瑞批評，中共對台統戰無所不用其極，各種扭曲與謊言層出不窮。蘇一峰是在台灣執業的醫生，照理說應該以國家利益為優先，揭發中共的統戰謊言。可嘆的是，蘇一峰選擇扮演裡應外合的角色，而且說謊與誤導還比中共的統戰語言更嚴重，讓人一眼就可看出穿幫。他為此也在文末砲轟「蘇一峰的貼文就是穿幫的裡應外合」。

