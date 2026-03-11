為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營大老站出來！台中姊弟之爭將民調 胡志強、廖了以明公開表態

    2026/03/11 22:12 記者蘇孟娟／台中報導
    前台中市長胡志強今年初參加台灣旗艦城論壇時表態，「這一次一定也要力挺江啟臣」。（擷取自江啟臣臉書）

    前台中市長胡志強今年初參加台灣旗艦城論壇時表態，「這一次一定也要力挺江啟臣」。（擷取自江啟臣臉書）

    國民黨台中市長初選民調將於月底辦理，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔各自爭取支持，更將在14日「撞日」辦大型活動「對決」，藍營台中姊弟之爭白熱化。藍營大老站出來了，包括前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士，訂明（12日）公開表態，「唯一支持江啟臣」。

    民進黨台中市長參選人去年早已敲定由立委何欣純出戰，何欣純穩紮穩打勤走基層拚支持，但國民黨提名人選迄今未定，藍營基層憂選舉佈局太慢，恐讓何欣純趁勢而起，陷入「藍色焦慮」，國民黨中央拍板月底前辦理初選民調。

    江啟臣及楊瓊瓔把握時間衝刺爭取支持，2人選定本週末14日分別舉辦大型活動；甫自澳洲訪問歸國的江啟臣，在南區醒修宮舉辦中西東南區見面會，楊瓊瓔同日也將在台電大雅服務所旁停車場舉辦「萬人挺瓔團結大會」。因是2人自宣布爭取提名以來首度大型活動撞日「對決」，引發外界關注。

    藍營地方大老近來也各自表態，包括前台中縣長廖了以大年初二喊話「唯一支持江啟臣」，前台中市長胡志強也在今年初參加江啟臣舉辦台灣旗艦城論壇時表態，「這一次一定也要力挺江啟臣」。

    考量月底提名民調在即，胡志強與廖了以決定明日將與林敏霖等地方人士，再次站出來公開力挺，喊話「唯一支持江啟臣」。

