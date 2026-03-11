不排審軍購！馬文君明考察松指部針對卓揆 綠委批：只為政治鬥爭

國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君（右）今甫就任，卻未排審軍購條例，反而安排明日考察松指部針對卓揆。左為民進黨籍召委陳冠廷。（記者塗建榮攝）

行政院長卓榮泰7日赴日觀賽WBC為台灣隊加油，被視為台日外交重大突破，卻引發在野黨不滿。國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君今甫就任，卻未排審軍購條例，反而安排明日考察松指部針對卓揆。綠委痛批，國民黨沒有把國家安全放在心上，更無視台灣外交困境，只為了繼續操作輿論分裂台灣，見不得台灣好。

民進黨立委沈伯洋接受本報訪問時指出，審查國防特別條例對台灣至關重要，國民黨卻為了製造輿論安排考察松指部，企圖打擊卓榮泰赴日一事，顯然他們不明白軍購重要性、台灣的外交困境，更沒有把國家安全放在心上，非常過分。

他強調，大家都在等著國防條例的付委審查，但馬文君這2週的排案內容，顯見對軍購沒有那麼注重，此舉將造成國防的空窗期。10日立法院總質詢時已經有許多在野黨出糗了，明明是一個自費且重要的外交突破，他們卻執意要用這一題來做輿論操作。

民進黨立委林楚茵也批評，國民黨只在乎政治鬥爭，把全民的國防安全當作他們玩弄在股掌間的玩具，排案去考察松指部擺明了就是不想過國防預算。

另，據外交及國防委員會議程，馬文君下週16日邀請國防部長顧立雄就進行「美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」作專案報告並備質詢；18日邀請僑委會委員長徐佳青業務報告；19日邀請外交部長林佳龍報告業務，並未排審軍購條例相關議程。

林楚茵直言，相信國防部早就針對軍購案做好準備了，國民黨面對美國時都說要審，下週馬文君卻仍未排審軍購條例，甚至排國防部業務報告也可以，連一點點展現出國民黨挺國防、想過軍購條例的想法都沒有；馬只想繼續操作卓榮泰赴日的題目，繼續分裂台灣、見不得台灣好。

