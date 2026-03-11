衝剌新北市議員初選 鍾宏仁交棒陳岱吟共同掃市場拜票

民進黨新北市議員鍾宏仁（右）力挺初選參選人陳岱吟（中），兩人今一同到新莊中美市場拜票，爭取鄉親支持電話民調初選。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，本屆不再尋求連任第三選區（新莊區）的市議員鍾宏仁，公開力挺初選參選人陳岱吟，今天兩人一同到中美市場拜票，爭取鄉親支持，鍾宏仁說，雖然他不選了，但盼支持者不要散掉，一同交棒支持陳岱吟，新北市長選舉全力支持立委蘇巧慧。

鍾宏仁今午帶著陳岱吟到中美黃昏市場拜票，逐一向鄉親、攤商握手，懇託「陳岱吟是游錫堃、林佳龍團隊的，電話民調幫忙支持她一下」、「我沒要選了，交棒支持年輕人啦」。

鍾宏仁表示，他跟陳岱吟其實接觸滿久的，陳岱吟曾任前行政院長游錫堃幕僚團隊成員，先前也代表外交部長林佳龍、林右昌在地方互動，具備中央層級的幕僚歷練，長期參與公共事務運作與政策溝通，對民意需求、政策推動及行政協調均有相當程度的理解與掌握，陳岱吟過去的歷練，不僅讓她具備專業視野，也讓她更清楚知道，如何把政策語言轉化成民眾真正有感的服務與建設。

陳岱吟指出，她是新莊在地的女兒，這次出來參選，就是希望能為家鄉付出，感謝鍾宏仁任內對家鄉的建設，現在鍾宏仁交棒給她，並在最後緊急時刻為她站台，有他的加持，相信更能獲得市民信任，她說，自己過去也是游錫堃的幕僚，會一起延續水牛精神與鍾宏仁的理念，延續服務，深耕地方，盼市民朋友放心，給新人機會，電話民調支持她。

她說，最後階段也安排多場與鍾宏仁一同拜票的行程，另規劃3月14日下午3點在福壽公園舉辦助講會，包括同黨的立委王義川、新北市議員卓冠廷、李宇翔、鍾宏仁，邀請民眾參與。

民進黨新北市議員第三選區（新莊）初選，包含現任議員林秉宥、翁震州，初選參選人包含陳岱吟、吳奕萱與翁昭仁，有5人競爭，預計提名4席。

民進黨新北市議員鍾宏仁向鄉親推薦同黨的新莊區市議員初選參選人陳岱吟，她曾任前行政院長游錫堃幕僚團隊成員，具備中央層級的幕僚歷練。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟表示，她是新莊在地的女兒，過去是游錫堃的幕僚，這次參選，感謝鍾宏仁交棒給她、為她站台。（記者黃政嘉攝）

