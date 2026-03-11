恨！藍營新北議員首日19人登記 徐巧芯怒點名唯一不支持「他」

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

今年底將舉行九合一選舉，國民黨新北市預計提名38席議員，國民黨新北市黨部昨（10）日受理登記，首日共32人完成領表，其中19人完成登記。立委徐巧芯今日表示，所有人當中，她唯一不支持的只有一位：蕭敬嚴。

蕭敬嚴為昨日完成新北市議員登記的參選人之一。徐巧芯今日在臉書發文指出，這次全台灣的議員選舉，有很多優秀的年輕人，她都希望良性的競爭能夠讓優秀的人才能夠有發揮的機會。但在所有人當中，她唯一不支持的就是蕭敬嚴。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯批，蕭敬嚴在綠營節目對國民黨不論是非、長期嘲諷，她就是受害者其中之一。她批評蕭對民進黨卻沒看到發揮過什麼戰力，只知道通告費都是在綠媒體賺來的，甚至到最後因為個人私生活糾紛被某節目永久禁邀，「這種人才，為什麼不去參加民進黨初選啊？」

蕭敬嚴過去在政論節目被問及徐巧芯爭議時，曾表示「這個問題不要來問我好了，我有欠你們哦，我還要整天幫你們講真的很累欸」。對此，徐巧芯文中也嗆：「嗯，不支持蕭敬嚴，因為『我有欠你喔？』這句原封不動還給你吧。」

蕭敬嚴為昨日完成新北市議員登記的參選人之一。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法