京華城案牽動北市中正、萬華議員選情 藍恐7搶4大混戰

國民黨北市議員應曉薇陷京華城案，有罪與否將決定是否能批藍袍戰2026。（資料照）

國民黨在台北市第五選區（中正、萬華區）有4席現任議員，包含鍾小平、應曉薇、郭昭巖、吳志剛要拚連任，這次同樣採取保守提名四席。不過，由於應曉薇陷入京華城弊案，如3月26日一審宣判有罪，則確定無法披藍袍參選；若否，則由現任四席加上新人李孝亮、郭音蘭、張延廷，至少七搶四大混戰。

國民黨在中正、萬華區過去四屆席次相當穩定，均是現任四位議員連任至今，而此次表態要代表藍營參選的目前有台北市政府前副發言人郭音蘭、去年罷免民進黨籍立委吳沛憶團隊「憶事吳成」領銜人李孝亮，以及曾任空軍副司令的退役中將張延廷。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽指出，國民黨在中正、萬華目前有四席議員，如果應曉薇在3月26日京華城案一審宣判時無罪，就可以領表登記；不過該區也有多位新人表態參選，因此就需要由現任、新人一起初選競爭四個提名名額。

「落選頭」吳怡萱捲土重來

如應曉薇一審判決有罪，則失去披藍袍參選機會，剩下三位現任議員將獲保障提名，幾位新人去搶空出的一席空間。然，屆時應曉薇也可能由自己或推派女兒應佳妤以無黨身份繼續參選。

另外，台灣民眾黨籍擬參選人吳怡萱上次僅差一千多票遺憾成為「落選頭」，這四年她也持續在中正、萬華區深耕，這次捲土重來力拚當選。

北市府前副發言人郭音蘭有意參選中正萬華。（擷取自臉書）

罷免吳沛憶領銜人李孝亮爭取國民黨提名參選中正萬華。（資料照）

空軍退役中將張延廷。（資料照）

