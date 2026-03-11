為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    京華城案牽動北市中正、萬華議員選情 藍恐7搶4大混戰

    2026/03/11 16:59 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨北市議員應曉薇陷京華城案，有罪與否將決定是否能批藍袍戰2026。（資料照）

    國民黨北市議員應曉薇陷京華城案，有罪與否將決定是否能批藍袍戰2026。（資料照）

    國民黨在台北市第五選區（中正、萬華區）有4席現任議員，包含鍾小平、應曉薇、郭昭巖、吳志剛要拚連任，這次同樣採取保守提名四席。不過，由於應曉薇陷入京華城弊案，如3月26日一審宣判有罪，則確定無法披藍袍參選；若否，則由現任四席加上新人李孝亮、郭音蘭、張延廷，至少七搶四大混戰。

    國民黨在中正、萬華區過去四屆席次相當穩定，均是現任四位議員連任至今，而此次表態要代表藍營參選的目前有台北市政府前副發言人郭音蘭、去年罷免民進黨籍立委吳沛憶團隊「憶事吳成」領銜人李孝亮，以及曾任空軍副司令的退役中將張延廷。

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽指出，國民黨在中正、萬華目前有四席議員，如果應曉薇在3月26日京華城案一審宣判時無罪，就可以領表登記；不過該區也有多位新人表態參選，因此就需要由現任、新人一起初選競爭四個提名名額。

    「落選頭」吳怡萱捲土重來

    如應曉薇一審判決有罪，則失去披藍袍參選機會，剩下三位現任議員將獲保障提名，幾位新人去搶空出的一席空間。然，屆時應曉薇也可能由自己或推派女兒應佳妤以無黨身份繼續參選。

    另外，台灣民眾黨籍擬參選人吳怡萱上次僅差一千多票遺憾成為「落選頭」，這四年她也持續在中正、萬華區深耕，這次捲土重來力拚當選。

    北市府前副發言人郭音蘭有意參選中正萬華。（擷取自臉書）

    北市府前副發言人郭音蘭有意參選中正萬華。（擷取自臉書）

    罷免吳沛憶領銜人李孝亮爭取國民黨提名參選中正萬華。（資料照）

    罷免吳沛憶領銜人李孝亮爭取國民黨提名參選中正萬華。（資料照）

    空軍退役中將張延廷。（資料照）

    空軍退役中將張延廷。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播