    政治

    高虹安復職限制出境解除 3/16率一級主管用公帑訪日

    2026/03/11 15:27 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安去年12月復職限制出境解除，預計下週一（3/16）率一級主管參訪日本。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安去年12月復職限制出境解除，預計下週一（3/16）率一級主管參訪日本。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安去年12月16日涉貪官司二審高院大逆轉改判偽造文書罪，高虹安隨即復職回歸市府，而原被檢方限制出境出海也因二審判決結果解除，近2年未出國的高虹安，下週一（16日）將率市府一級主管前往日本參訪，且會與議會議長許修睿等議員在日本會合，這也是高虹安復職後再次用公帑及首長身分出國。

    高虹安在2022年立委期間因涉貪助理費，經檢方以貪污治罪條例起訴後，台北地院2024年7月26日一審判高虹安7年4個月，而2022年當選新竹市長的高虹安也因此被停職，直到二審高院判決逆轉後復職回歸市府，高虹安未停職前的市長任內，曾多次以市長身份出國，包括慰勞竹市義消到越南旅遊及與越南台商碰面交流，也到美國與日本姐妹市互訪，一審官司判決後被停職，因涉案情節重大有逃亡疑慮，被檢方限制出境出海，也讓高虹安停職1年5個月期間無法出國或出海。

    高虹安的涉貪官司案，在高檢署今年1月向最高法院提出上訴後，目前官司進度未明，但高虹安復職回歸市府不到3個月就要出國，除已用公家資源與里長們到外縣市經建考察旅遊吃飯挨批，高虹安此次出國同樣是用市府款及公帑出國，美其名是到日本參訪交流，實際上是拿公帑及花市民納稅錢出國。據了解，市府今年的出國計畫除到日本，還包括泰國與荷蘭等國家。

