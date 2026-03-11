行政院推50優先法案 國防特別條例與總預算入列

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案。（資料照）

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案，其中包括今年度中央政府總預算、國防特別條例與預算。

行政院發言人李慧芝說明，「財政一法」是「財政收支劃分法」部分條文修正草案，行政院已於去（114）年11月20日送立法院審議；「預算二案」為115年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算案，其中總預算案已於去年8月29日按法規期限內送至立法院，至今尚未付委實質審查。

李慧芝說明，「住宅三法」有「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、「租賃住宅市場發展及管理條例」、「都市更新條例」3項法案修正，為推動老宅延壽，保障房客短期租屋權益、限制續約租金漲幅等。「環境四法」是「廢棄物清理法」、「資源回收再利用法」、「森林法」、「土石採取法」，其中廢清法修正為擴大新興廢棄物責任業者範圍，並遏止非法棄置，建立營建剩餘土石方全流向管理；土石採取法針對未經許可採取土石者、未依限完成整復及清除設施者提高罰鍰。

李慧芝表示，「社福五法」包含「老年農民福利津貼暫行條例」調升老農津貼發放金額，「國民年金法」調升給付額度；「兒童托育服務法」草案，強化托育機構的設立與管理；「身心障礙者權益保障法」將「禁止騷擾」、「合理調整」及「通用設計」等進步措施入法，全方位營造身障者尊嚴而無障礙的生活環境；「社會救助法」則是研議因應就業不利處境者，放寬工作能力及工作收入認定，並加強脫貧機制。

李慧芝表示，關於「組織六法」中，衛生福利部相關組織法（衛福部組織法、兒少及家庭支持署組織法、長期照顧及社會發展署組織法、中央健康保險署組織法）進一步整合兒少保護、托育、家庭支持，以及婦女、長照、老人、身心障礙與國民年金等業務。

李慧芝表示，「產經七法」有「證券投資信託及顧問法」新增不動產投資信託事業得發行管理不動產投資信託基金（REIT）；「企業併購法」增訂企業得成立產業控股公司；「虛擬資產服務法」草案明訂虛擬資產服務商之共通管理規範、虛擬資產交易及服務之管理與監督事項；「促進資料創新利用發展條例」草案期盼建立資料創新利用相關機制，以因應人工智慧或新興科技發展之需求。

李慧芝進一步指出，「國安十三法」包含「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、「陸海空軍刑法」、「國家安全法」等，整體強化防衛韌性，以因應敵對勢力滲透、間諜活動、認知作戰等威脅，逐步盤點各項策略，完善法制化。

