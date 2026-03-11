酸高虹安用公家資源綁樁 錢康明籲「少踩飛輪」城市才會進步

酸高虹安用公家資源綁樁，新竹市前文化局長錢康明籲高虹安「少踩飛輪」 城市才會進步。圖為高虹安率里長前往台中經建考察。（新竹市府提供）

新竹市長高虹安去年12月16日涉助理費貪污案二審高院大逆轉，改判偽造文書罪後復職回歸市府，高虹安停職1年5個月期間除頻以貴賓身分參與市府及里長聯誼活動，復職後昨天更率東區里長到台中市經建考察，對此，3年前到竹市就任半年就被離職的前文化局長錢康明，今天稱選舉開始了，因為不要錢，公家資源用起來。但提醒高虹安「少踩飛輪」城市才會進步。

錢康明提到，高虹安帶東區里長參觀台中市的綠美圖，不禁讓他想起新竹市文化局負責的總圖書館重建工程，這個工程開工近4年，但完工在何時？恐怕年底選舉前仍無法啟用。他認為，首長的判斷和決斷影響著城市發展。籲高虹安不懂就請教專業的人，少讓好朋友參與。「少踩飛輪」城市才會進步。並酸高虹安就繼續擺拍吧！並稱高虹安看來是準備一路假到底了。更懷疑，新竹人真的吃這一套嗎？

請繼續往下閱讀...

高虹安昨天是復職後率東區里長前往台中市經建考察與參訪，去年高虹安停職期間則以貴賓身份與里長們前往南投縣等地，隨著年底選舉接近，高虹安拚連任的態勢明顯，高虹安用公家資源與里長到外地經建考察，也被解讀綁樁意味濃厚。

酸高虹安用公家資源綁樁，新竹市前文化局長錢康明籲高虹安「少踩飛輪」 城市才會進步。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法