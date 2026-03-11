卓榮泰赴日被王鴻薇緊咬 吳靜怡：讓經濟選民錯過投資良機

行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社））

行政院長卓榮泰7日低調「自費」前往日本世界棒球經典賽為台灣隊應援，國民黨立委王鴻薇昨在立院質詢時質疑卓榮泰「公器私用」與「貪瀆百萬」，事後王鴻薇在臉書PO出自己的質詢片段，反遭大批網友灌爆批評。對此，媒體人吳靜怡表示，高市早苗會如何看王鴻薇？台灣愚蠢的立委，卓榮泰有效的模糊戰，王鴻薇的「愚蠢」攻勢，吵包機，卻讓經濟選民忽略外交大局，又會錯過投資良機。

吳靜怡在臉書PO文表示，台灣愚蠢的立委，專注在吵鬧包機費用和公器私用，卻無意中成為有效的煙霧彈，成功模糊了台日實質外交的敏感性；卓榮泰作為台灣行政院長，讓自己被王鴻薇的議題圈圈裡繞，製造更大輿論噪音，實質保護了這趟「私人行程」的外交突破；網軍側翼大舉的對台灣閣揆進攻，越被看成內政鬧劇，外交越能悄悄完成，受到國際肯定。

吳靜怡指出，王鴻薇的「愚蠢」攻勢，吵包機，卻讓經濟選民忽略外交大局，又會錯過投資良機，高市早苗去年底的發言，已引發中國經濟報復，但卓榮泰的低調訪日，外媒分析這是「棒球外交」投出的曲球，測試中日台三角關係界限，讓日本在不直接挑釁中國下，鬆綁對台政策，不僅深化高市早苗的「台灣有事、日本有事」立場，還強化台日經濟聯盟，外媒肯定，此訪為未來官方交流鋪路，涵蓋地緣政治、軍事情報、經濟科技等領域，類似台積電投資熊本半導體廠，接著魏哲家董事長之後，這趟訪日具有指標意義，增強區域聯盟互信，尤其在美國川普支持高市早苗下，台日合作更穩固，中國無法激進回應，正因中日經貿糾葛太深，進一步制裁恐自傷。

吳靜怡指出，灰色外交的果實，超越「正式名份」的實質深化，這種象徵效果，與台積電在熊本投資晶圓廠具有類似的指標意義；前者是政治安全訊號，後者是產業與供應鏈訊號，兩者共同強化的是同一件事，高市早苗見川普之前，台日區域聯盟已經正在逐步深化，而川普見習近平時，更不可能只把台灣當棋子，而是整體印太區域的經濟和戰略穩定，中國若對台發動激進經濟戰，將面臨日本與美國的連動反制，這正是高市早苗一貫主張的「多邊制衡」效果。

吳靜怡續指，目前北京僅限於外交譴責，避免在印太區域製造緊張進一步孤立自己；王鴻薇看似大媽的騷操作也許愚蠢，但有效模糊了外交敏感，讓台灣灰色外交悄然成功；藍白可悲的就是網軍側翼三八裝賢淑，北京不願意燒起「兩個中國」的輿論爭議，你們一直這樣，都看不懂是在吵什麼吵。

吳靜怡直言，對於日本來說，卓榮泰承擔了內政的輿論戰，沒有燒到日本，這是一件好事，最好的掩護，往往就是一場看起來毫無意義的政治口水戰。

