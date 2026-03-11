中國全國政協會議閉幕 王滬寧：要完善發揮統一戰線

中國全國政協14屆4次會議今日在北京人民大會堂舉行閉幕會，中共總書記習近平及中共政治局常委出席。（翻攝直播）

中國全國政協14屆4次會議今日在北京人民大會堂舉行閉幕會，全國政協主席王滬寧發表談話。他聲稱，要堅持中國共產黨的領導，加強理論武裝，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心，協助黨和政府做好宣傳工作。

全國政協會議閉幕式，中共中央總書記習近平親自出席，會上表決通過4項議程，包括政協常委會工作報告、提案工作情況報告、提案審查情況的報告及政治決議。

王滬寧表示，2026是「十五五」規劃開局之年，中國共產黨領導億萬中國人民滿懷信心行進在中國式現代化新征程上。人民政協要立足自身性質定位和職責使命，找準服從服務「十五五」大局的切入點、接合點、著力點，充分發揮專門協商機構作用，團結引領參加政協的各黨派團體和各族各界人士，為「十五五」開好局、起好步，廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

王滬寧指出，要更好發揮人民政協的政治組織作用，要堅持中國共產黨的領導，加強理論武裝，在常學常思常悟中提高思想認識水平，在深化內化轉化中增強政治能力和履職本領。要深刻認識人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，堅持在政協章程範圍內履行職能、開展工作，確保人民政協事業始終沿著正確政治方向前進。

王滬寧更說，要完善發揮「統一戰線」凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，把思想政治引領融入日常、抓在經常，賦予人民政協各項履職工作增共識、促團結、聚合力的意義。要開展好政協理論宣講、新聞宣傳、對外交往、委員聯繫界別群眾、委員履職「服務為民」等活動，善於用「十四五」重大成就和「十五五」美好願景激勵人、鼓舞人、感召人，協助黨和政府做好宣傳政策和工作，廣泛匯聚海內外中華兒女奮進新征程、建功新時代的強大正能量。

王滬寧最後表示，「讓我們更加緊密地團結在以『習近平同志』為核心的中共中央周圍，勠力同心、拚搏進取，為全面推進社會主義現代化強國建設而不懈奮鬥！」

熟稔中共統戰的官員受訪指出，2026是「十五五」開局之年，不過中國今年度經濟成長率（GDP）目標僅4.5%至5%，這是19年來最低。許多經濟訊號顯示，中國失業率高、地方財政赤字嚴重，甚至出現內捲式競爭，其內部經濟不太樂觀。

官員說，今年中共對台統戰工作將擴大紀念孫中山誕辰160週年，中共會邀請中國國民黨及統派人士參加。台灣是言論自由是國家，不會限制不能紀念誰，紀念孫中山就紀念孫中山，希望國內政黨不要配合中共的統戰操作。

中國全國政協主席王滬寧今日在政協會議閉幕式發表談話。（翻攝直播）

