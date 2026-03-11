為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    酸柯文哲直播說錯兒子畢業日期 四叉貓曝東大畢典家長只能看轉播

    2026/03/11 08:14 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓也指出，柯文哲在與黃國昌直播時也說是4月26日，讓他質疑連幾月幾號都講錯。（圖擷自臉書）

    網紅四叉貓也指出，柯文哲在與黃國昌直播時也說是4月26日，讓他質疑連幾月幾號都講錯。（圖擷自臉書）

    京華城案一審將於本月26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪日前稱，希望解除柯的境管赴日參加兒子於3月24日舉行的畢業典禮，引發外界砲轟。民眾黨昨針對此事發文，卻寫說畢業日期是4月26日，遭外界質疑說謊還出包。網紅四叉貓也指出，柯文哲在與黃國昌直播時也說是4月26日，讓他質疑連幾月幾號都講錯。且根據東大網站說明，學生家長也只能在地下二樓看影像轉播，柯文哲其實可以直接在台觀看直播。

    陳佩琪日前在廣播節目透露，柯文哲希望宣判前2天聲請解除出境管制，去東京參加兒子的畢典，消息一出大批網友痛罵。民眾黨昨特別透過官方臉書發文說明，但內文卻稱「今年4月26日將舉行畢業典禮。指導教授特地寄出正式邀請函，希望父母能到場，一起見證孩子人生的重要時刻。兒子先邀請陳佩琪醫師出席，佩琪醫師也希望柯文哲能同行，因此才委請律師向法院聲請解除限制出境」。

    民眾黨的發文隨即被網友質疑又說謊，四叉貓質疑「柯傅堯根本沒有邀請柯文哲參加畢業典禮，全部都是陳佩琪在作怪」、「民眾黨端出竟然不是陳佩琪口中說出的3月24日，而是4月26日，所以畢業典禮到底是啥時？」

    雖然後續民眾黨已將日期改為3月24日，但四叉貓再度發文分享，柯文哲在與黃國昌直播時，脫口而出的也是4月26日，他為此諷刺「一切都是陳佩琪作怪，硬要找柯文哲來操弄風向，而且柯文哲連柯傅堯幾月幾號畢業典禮都講錯，這樣跟我說柯文哲很重視他兒子的畢業典禮？」

    四叉貓也分享，根據網站查詢結果，2026年3月24日是東京大學研究所畢業典禮，3月25日是一般大學生，學生家長只能坐在御殿下記念館地下二樓看影像轉播，而且有直播連結，在台灣觀看也可以。

    對此網友諷刺「沒有你（四叉貓）他們什麼都不會」、「不如二十萬請貓貓當小編」、「大家一起看直播好了」、「去了也只能看轉播耶？那和在台灣看有什麼不一樣啊」、「整個黨的程度就跟自編的軍購預算一樣，沒有大腦」。

    民眾黨昨特別透過官方臉書發文說明，但內文卻稱「今年4月26日將舉行畢業典禮。指導教授特地寄出正式邀請函，希望父母能到場,一起見證孩子人生的重要時刻」。（圖擷自臉書）

    民眾黨昨特別透過官方臉書發文說明，但內文卻稱「今年4月26日將舉行畢業典禮。指導教授特地寄出正式邀請函，希望父母能到場，一起見證孩子人生的重要時刻」。（圖擷自臉書）

    四叉貓也分享，根據網站查詢結果，2026年3月24日是東京大學研究所畢業典禮，3月25日是一般大學生，學生家長只能坐在御殿下記念館地下二樓看影像轉播，而且有直播連結，在台灣觀看也可以。（圖擷自臉書）

    四叉貓也分享，根據網站查詢結果，2026年3月24日是東京大學研究所畢業典禮，3月25日是一般大學生，學生家長只能坐在御殿下記念館地下二樓看影像轉播，而且有直播連結，在台灣觀看也可以。（圖擷自臉書）

