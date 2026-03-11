王鴻薇緊咬卓榮泰反被顧立雄KO 張育萌諷：被打臉3次還問

行政院長卓榮泰（右）10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽一事，卓榮泰與國民黨立委王鴻薇唇槍舌戰，圖左為國防部長顧立雄。（資料照）

行政院長卓榮泰7日低調「自費」前往日本世界棒球經典賽為台灣隊應援，國民黨立委王鴻薇昨在立院質詢時質疑卓榮泰「公器私用」與「貪瀆百萬」，事後王鴻薇在臉書PO出自己的質詢片段，反遭大批網友灌爆批評。台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，王都已經被國防部長顧立雄打臉3次了還要問，是助理的質詢題目準備不夠？

張育萌在臉書發文貼出，王鴻薇質詢的內容，針對王稱「我想請問一下，為什麼這次可以讓（院長）使用松指部？就是一般私人的包機可以使用軍用機場嗎？」顧立雄表示「按照我們跟民航局相關的協議，可以」。王鴻薇質疑「民航局的協議？」顧立雄則表示「因為松山機場就是軍民合用的機場，所以我們台北的航空站因為停機位置的規劃，依照民航局使用基地協議書規定，他都可以向松指部來商借停機坪。同樣相對的，我們的軍機C-130，我們也會商借他們的停機坪。」

接著王鴻薇又問，「那只有松山機場才有這種事情嗎？民航機可以使用我們的軍用機場嗎？」顧立雄則表示「因為松山機場是一個軍民合用的機場」。王鴻薇又追問「我們、我們⋯⋯我們請問一下⋯⋯」顧立雄則指出，「跟委員說明就是說，他這個航班的這個相關管制的權責，都是屬於台北航空站（跟委員報告，軍民合用機場除了松山機場之外，水湳機場也是，在台中也是軍民合用）。

王鴻薇又說「所以⋯⋯松山機場⋯⋯水湳機場的⋯⋯軍用機場都可以接受民航局⋯⋯就是，民航站的調度，然後一般的私人飛機可以使用軍用機場，是這個意思嗎？」顧立雄則回應「對。民航局認為有需要的時候，就可以來要求我們提供相關的停機坪作業，但是起降的作業都還是民航局在負責」。

對此張育萌諷刺「王鴻薇到底哪個字聽不懂？被打臉三次了還要問，是助理的質詢題目準備不夠？」在發文底下立委沈伯洋留言直呼「等等，松山機場算他選區吧」，張育萌也直言，「就是她選區！！！PUMA拜託盯一下這位沒在認真的同事！！！」

