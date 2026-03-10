美伊戰火衝擊油、物價 卓榮泰：啟動緊急緩漲機制、減徵貨物稅50％

行政院長卓榮泰今早受訪表示，政府目前已啟動油價雙緩漲、緊急緩漲機制；同時減徵貨物稅50%、農漁業用油補貼14%，搭配主動監測民生商品價格波動、產業供應鏈衝擊，多管齊下緩解人民壓力。（記者廖振輝攝）

美國攻擊伊朗戰事未歇，其戰火連帶牽動國際油價推升，外界憂心國際情勢牽動國內油價及民生物價，對此，行政院長卓榮泰今早受訪表示，政府目前已啟動油價雙緩漲、緊急緩漲機制；同時減徵貨物稅50%、農漁業用油補貼14%，搭配主動監測民生商品價格波動、產業供應鏈衝擊，多管齊下緩解人民壓力。

行政院長卓榮泰表示，政府從上週到昨天持續密切關注中東情勢對整體經濟環境的影響。昨天上午他已特別召集經濟部、金管會、外交部、財政部、交通部等相關部會，就各主管業務進行分析並做出重要決策；下午由行政院副院長召開物價穩定小組會議，針對近期物價與油價變動進行討論。

請繼續往下閱讀...

在油價方面，卓榮泰指出，政府除維持原有的「雙緩漲機制」外，已同步啟動「緊急緩漲機制」，以降低國際油價上漲對國內價格的衝擊。該措施已於昨天首次實施，當天國內油價原本應上漲1.5元，由政府吸收相關成本。未來將持續觀察國際情勢發展，同時運用雙緩漲與緊急緩漲兩項機制，盡量減輕民眾負擔。

此外，政府也將大宗物資與原物料減徵稅負措施延長至9月；針對汽柴油部分，貨物稅減徵幅度也提高至法律上限的50%。為確保農業生產穩定，行政院也將持續辦理農漁業用油補貼，並將補貼比例提高至14%，以減輕農漁民成本壓力。同時，政府將強化跨部會民生商品監測機制，隨時觀察市場變化並機動調整政策，並持續關注供應鏈與各產業可能受到的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法