為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓揆搭機赴日外交重大突破 國民黨堅稱「已被日本打臉」

    2026/03/10 09:21 記者施曉光／台北報導
    國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

    針對行政院長卓榮泰日前搭機赴日本幫台灣棒球隊加油，綠營認為這是外交重大突破，國民黨文傳會副主委尹乃菁今（10）日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問表示，從日方已經宣布卓揆並未接觸任何政府人士可知，日本在目前中日關係敏感低盪的情況下，不想再橫生枝節，也不敢與中國正面對撞，「當然就是給台灣小鞋穿，這是非常難堪的」，「就是在打臉台灣」！

    尹乃菁還說，卓揆當天並沒有看完所有賽事，之後消失了一段時間，外界揣測可能見了誰，但日方已說沒有，就算卓揆真的私下見到誰，公開被打臉後，也只能「唾面自乾」。

    尹乃菁指出，如果我們的行政院長可以在台日斷交後，到日本看一場球賽，也是非常好的事，但這次卓揆的行動在日本害怕中國的情況下，絕不可能堂而皇之，而且中國除了各種打壓，也一定會給日本很大的壓力，她批評行政院「幼稚到極點的團隊，才會這麼腦殘！」也讓台灣非常難堪，因為對於日本而言，更重要的當然是恢復與中國的關係，但對於賴政府而言，「美國是『爸爸』，日本是『大哥哥』」，美、日給台灣的各種軟柿子、硬柿子都得吞下去。

    此外，針對外傳行政院擬就國民黨未來推動的「晶片國安法」，不予副署，尹乃菁回應，民進黨政府團隊並沒有得到大罷免「32:0」的教訓，還是想以輾壓的態度來對抗在野黨，民進黨乾脆啟動修憲，就把立法院廢了，民進黨改成威權政黨的體制。

    她說，民進黨過去笑中國共產黨的憲政體制架構，現在自己做的不是也一樣嗎？甚至更可恥，這種假民主憲政體制行威權獨裁的作法，非常荒唐離譜，「大家將永無寧日」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播