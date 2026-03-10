卓揆搭機赴日外交重大突破 國民黨堅稱「已被日本打臉」

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

針對行政院長卓榮泰日前搭機赴日本幫台灣棒球隊加油，綠營認為這是外交重大突破，國民黨文傳會副主委尹乃菁今（10）日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問表示，從日方已經宣布卓揆並未接觸任何政府人士可知，日本在目前中日關係敏感低盪的情況下，不想再橫生枝節，也不敢與中國正面對撞，「當然就是給台灣小鞋穿，這是非常難堪的」，「就是在打臉台灣」！

尹乃菁還說，卓揆當天並沒有看完所有賽事，之後消失了一段時間，外界揣測可能見了誰，但日方已說沒有，就算卓揆真的私下見到誰，公開被打臉後，也只能「唾面自乾」。

尹乃菁指出，如果我們的行政院長可以在台日斷交後，到日本看一場球賽，也是非常好的事，但這次卓揆的行動在日本害怕中國的情況下，絕不可能堂而皇之，而且中國除了各種打壓，也一定會給日本很大的壓力，她批評行政院「幼稚到極點的團隊，才會這麼腦殘！」也讓台灣非常難堪，因為對於日本而言，更重要的當然是恢復與中國的關係，但對於賴政府而言，「美國是『爸爸』，日本是『大哥哥』」，美、日給台灣的各種軟柿子、硬柿子都得吞下去。

此外，針對外傳行政院擬就國民黨未來推動的「晶片國安法」，不予副署，尹乃菁回應，民進黨政府團隊並沒有得到大罷免「32:0」的教訓，還是想以輾壓的態度來對抗在野黨，民進黨乾脆啟動修憲，就把立法院廢了，民進黨改成威權政黨的體制。

她說，民進黨過去笑中國共產黨的憲政體制架構，現在自己做的不是也一樣嗎？甚至更可恥，這種假民主憲政體制行威權獨裁的作法，非常荒唐離譜，「大家將永無寧日」。

