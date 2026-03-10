愛別的國家？台灣隊力退南韓賺人熱淚 謝金河曝「卻有人不這樣想」

謝金河指出，本屆經典賽台灣選手在驚濤駭浪中以1分之差擊敗南韓，感動無數國人。（資料照）

本屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中，台灣、南韓、澳洲同為2勝2敗局面，然而最終比較失分率，確定由南韓隊進入複賽，台灣隊已連3屆無緣晉級。財信傳媒董事長謝金河指出，台灣選手將士用命，在驚濤駭浪中以1分之差擊敗南韓，感動無數國人，然而卻有一部分人不是這樣想，「因為他們愛的是別人的國家。」

謝金河在臉書發布貼文稱，台灣隊勝出的剎那，選手們都熱烈盈眶，這無疑是一場艱苦卓絕的勝利，「如果你是真心愛台灣，你一定會跟著掉淚！台灣贏了，這是我們唯一的目標！」

謝金河話鋒一轉，直言卻有部分人不是這樣想，因為他們愛的是別人的國家。他首先舉例，有人PO出東京巨蛋留下滿場垃圾，批評台灣觀眾沒有水準、缺乏公德心，事後發現這竟是AI製作的假照片。「生長在台灣的人，不為台灣加油就算了，居然用偽造的照片抹黑自己，不知道他是那一國的人？」

其二，是卓榮泰院長現身東京巨蛋，這是台灣和日本斷交至今最重大的外交突破，當然這仍是私人行程，但要走到這一步路實屬不容易。謝金河指出，抗議最大聲的一定是中國，但台灣島內竟也有一群政客配合操作。「這些愛別人國家的人正在別國受命，他們想盡辦法要讓台灣沉沒。」

其三，謝金河強調，在電視上看到台灣戰勝南韓的剎那，只要你是愛台灣的人，沒有不跟著拭淚的，因為台灣經歷了幾十年的努力終於贏了南韓，而且這次南韓精銳盡出，陣中有數名大聯盟選手。「這就像是台灣數十年的處境，台灣一直在大家唱衰中奮力向前行。」

其四，謝金河說，這次台灣隊打爆捷克隊，7局提前結束比賽，但捷克選手知道台灣隊不能拿自己國家的國旗，「他們幫台灣拿」。上一次世界棒球12強賽，他們把台灣國旗背在身上。「當中國用盡一切力量打壓台灣的時候，很多國家正努力幫忙台灣，並且向全世界證明台灣是一個主權獨立的國家！」

文末謝金河感嘆稱，「我心中常常在想，台灣好，你的子子孫孫，世世代代都會更好；台灣如果不好，你的子子孫孫可能流離失所，為什麼大家不知愛台灣？政治人物可以有黨派不同立場，但心中一定要有台灣！失去台灣，我們什麼都不是！」

