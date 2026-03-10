李四川弟涉「環保蟑螂」 吳靜怡轟：小琉球不是你弟的

九合一選舉將近，國民黨新北市長擬參選人李四川的弟弟李賜福被爆出環保蟑螂一案，四叉貓日前也PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

九合一地方選舉逐漸接近，打算參選國民黨新北市長的李四川最近傳出親弟弟李賜福涉嫌「環保蟑螂」案，週刊報導指李賜福自2020年起夥同友人透過圍船、潑漆與人身恐嚇等方式，向清運與船運業者強索每噸600元回饋金，不法所得高達576萬元。媒體人吳靜怡諷刺：「小琉球難道是你弟的？李四川還想切割？」吳靜怡也強調，想進新北市政府，先還給小琉球居民公道，畢竟小琉球不應該是你弟的。

據《鏡週刊》報導，李四川胞弟李賜福因涉及暴力威嚇小琉球垃圾清運業者勒索回饋金遭起訴，據指李賜福的環保流氓惡行，一度造成小琉球垃圾堆積如山，不少地方人士知道李賜福的哥哥就是李四川，大多敢怒不敢言，即便接連遭勒索也不敢吭聲。

吳靜怡在臉書發文指出，李四川一出場，就像摔倒在琉球自家門口，小琉球難道是你弟的？從勒索清運業者到檢舉信爆垃圾運毒，李四川還想切割？

吳靜怡質疑，這不是單純的家族醜聞，而是一整座離島的公共治理。小琉球疑似被李四川家族的地方惡勢力當成提款機，李四川弟弟黑白道都靠勢，連環保局長都必須請「警察守垃圾」，惡臭隨風飄向村落，居民苦不堪言。吳靜怡批評，難道就因為李賜福的哥哥是李四川，琉球鄉公所拿他沒辦法？

吳靜怡表示，從2020年開始，只要垃圾車想上岸、只要垃圾想運回本島，每公噸就要抽600元的「回饋金」。不給錢？李賜福就叫小弟去漁港「圍船」、去垃圾車「潑漆」、去辦公室「恐嚇」，連當時屏東縣環保局長都感嘆，有一股不明勢力在干擾，氣氛非常「肅殺」。

吳靜怡提到，最驚悚的是，這案子還扯出案外案，檢調收到檢舉信，懷疑有人利用這種「沒人敢管」的垃圾清運管道，夾藏安非他命運毒，大家想想，如果這條清運線被地方惡霸掌控，誰敢去查那堆臭烘烘的垃圾裡藏了什麼？如果小琉球的垃圾車變成了毒梟的快速道路，這已經不是單純的恐嚇取財，這是國安問題、是嚴重的治安漏洞！

吳靜怡也質疑，李四川，你真的能「切割」嗎？你在台北市當副市長，號稱最懂工程、最會溝通；結果你弟弟在屏東，用最粗暴的手段在勒索工程業者，這種「內外反差」，社會大眾能接受嗎？李四川，別再切割了，站出來面對吧！否則，這場新北市長選戰，從一開始你就輸在「家門口」。

吳靜怡在文末直言，想進新北市政府，先還給小琉球居民公道，畢竟小琉球不應該是你弟的。

