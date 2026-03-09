盧秀燕訪美稱有3大任務 挨批「自抬身價」、「刷存在感」

盧秀燕今宣佈訪美3大任務。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕今宣佈自11日到21日出訪美東11天，定調此行有城市交流、關心僑胞及鞏固台美情誼等3大任務；並稱會就能源穩定、區域安全及全球貿易等議題與美方交流，卻避答是否為國民黨版軍購案解套。綠營痛批她之前自拋化解「疑美論」，近日卻絕口不提軍購案，論述反覆暴露她無黨權背書，只能不斷變換說法「自抬身價」、「有卸任焦慮嗎？這麼急著刷政治存在感」。

盧秀燕此行出訪美東包括波士頓、紐約等城市跟僑界交流等，更預計在17、18日拜會美國聯邦眾議院議員，相關拜會層級受矚目，盧秀燕並兩度強調，「行程多由美方邀請及安排」。

不過，自詡訪美要化解「疑美論」且公開表示希望此行能在關稅、軍購上盡心力的盧秀燕，日前傳還特地北上夜宴藍委表達若軍購預算不夠，恐讓美國誤會「國民黨親中」，但國民黨仍定調「3800億元+N」版本，外界關注恐難讓美方接受；連日避談軍購的盧秀燕今再度避答訪美是否設法為軍購案解套。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧企圖將行程包裝成「總統級面試」，之前一再放話聲稱要化解「疑美論」、談軍購，但國民黨軍購版定案後卻改口，不再提向美方表達支持軍購，論述反覆，證明盧既無國民黨黨權背書，又無中央外交實質權力，只能不斷變換說法「自抬身價」。

民進黨市議員江肇國也質疑，盧秀燕率團花公帑去「鞏固台美情誼」、談能源、區域安全、全球貿易，「哪一項是台中市長的職權」，即將卸任市政一團亂，多位局長接連被監察院彈劾、爭議不斷，這個時間去訪美，「是有卸任焦慮嗎？這麼急著刷政治存在感」。

民進黨市議員陳雅惠也說，過度以「國家外交代表」自居，恐模糊地方與中央權責的界線，也難免引發外界對此行政治定位的質疑；同黨議員陳俞融也批評，市民要的是把城市發展放第一位，國際交流才有意義，否則只是淪為個人拉抬政治聲量的表演。

