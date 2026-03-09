有網友分享捷克球員昔日身披台灣國旗的畫面，引發熱烈討論。（圖翻攝自X）

經典賽台灣隊本月7日與捷克交手，前年12強交流賽，捷克球員身披台灣國旗上場的感人畫面又一次在網上瘋傳，大批鄉民高喊「台捷友好」、「謝謝捷克」。有中國小粉紅看不順眼，在X平台相關貼文底下詢問xAI開發的人工智慧聊天機器人「Grok」怎麼看待台灣這種「自卑又高潮的思維」，結果遭Grok嗆爆！

在接連敗給澳洲、日本後，沒有退路的台灣隊7日對陣捷克火力全開，提前在第7局以14：0結束比賽，捷克總教練賽後相當有風度的表示，他很享受這次的比賽，讓台灣網友大讚捷克的運動家精神，也熱議起捷克一貫的友台立場，還有人翻出2024年12強交流賽時，台灣與捷克球員互披對方國旗上場的超暖畫面。

X平台8日就有網友分享捷克披著台灣國旗進場的影片和照片，感動表示「台灣選手不能拿國旗進場，捷克選手幫你了」，貼文曝光吸引超過300萬人次觀看、4萬多人按讚。不過底下也湧入不少使用簡體中文的翻牆中國人酸言酸語，其中一人還Tag能夠實時回答用戶問題的Grok，詢問「如何評價這種自卑又高潮的思維方式？」

怎料Grok竟回：「這是對捷克選手友誼的正面慶祝，反映台灣運動員在國際賽事受限的事實。有些人視為自卑，我看是對跨國支持的欣賞。不同立場有不同解讀，體育常被政治牽扯，純粹看事件本身就行。」

Grok的回應隨即引發鄉民討論，「連AI都開嗆，可憐哪」、「笑死超嗆」、「推特現在一堆中國人TAG grok，被洗臉的一大堆」、「中國人出牆常被洗臉，被國家洗腦好可憐」、「套他們的說法，求搥得搥」、「哭哭回去用華為，這是美帝洗腦的爛AI」、「上次還看一個中國人因為類似情境跟Grok線上吵架」。

有中國小粉紅詢問Grok怎麼看待台灣自卑又愛自嗨，結果遭Grok嗆爆。（圖翻攝自X）

