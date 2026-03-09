為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投藍營鄉鎮市長參選人出爐 縣府處長轉戰鄉長

    2026/03/09 19:13 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府計畫處長邱紹偉將參選鹿谷鄉長。（記者張協昇攝）

    南投縣政府計畫處長邱紹偉將參選鹿谷鄉長。（記者張協昇攝）

    國民黨南投縣黨部9日召開鄉鎮市長參選人聯合提名記者會，宣布參選人名單，包括多位縣議員與鄉鎮民代表轉戰鄉鎮長，縣府計畫處長邱紹偉也參選鹿谷鄉長。

    記者會由南投縣長許淑華、擔任縣黨部主委的立委游顥及立法委員馬文君、南投縣議會副議長潘一全共同出席，與各鄉鎮市參選人一同亮相，展現團結氣勢。

    國民黨提名的13位鄉鎮市長參選人，包括尋求連任的南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉邱美玲及仁愛鄉長江子信5人；縣議員蔡宗智、蔡孟娥與黃世芳分別轉戰名間鄉長、竹山鎮長與埔里鎮長；魚池鄉代表會副主席王若嵐參選魚池鄉長；中寮鄉代周俊霖參選中寮鄉長；水里鄉代表會副主席詹淵州參選水里鄉長；信義鄉則循往例，採開放模式。

    許淑華表示，若國民黨在13鄉鎮市長全壘打完全執政，能和縣政府更加同心、密切合作，藉由縣府的資源挹注、透過兩位黨籍立委在立法院的協助，再加上縣議會的全力支持，共同資源整合，可加速地方發展，持續擴大服務。

    而民進黨上月底登記截止，僅尋求連任的名間鄉長陳翰立及欲角逐鹿谷鄉長的前縣議員康誌合完成登記，惟民進黨南投縣黨部表示，對於鄉鎮市長選舉不會缺席，除已提名人選，也會禮讓親綠友軍、徵召新人，並按照黨部的節奏公布人選。

    國民黨南投縣黨部今召開鄉鎮市長參選人聯合提名記者會，13名參選人亮相。（記者張協昇攝）

    國民黨南投縣黨部今召開鄉鎮市長參選人聯合提名記者會，13名參選人亮相。（記者張協昇攝）

