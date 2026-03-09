為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    透過「政風一條鞭」政治偵蒐柯文哲？廉政署：依法執行職務

    2026/03/09 19:05 記者劉詠韻／台北報導
    今有媒體報導，廉政署疑似透過「政風一條鞭」機制，指示台北市政府政風處對前台北市長柯文哲進行「政治偵蒐」，廉政署傍晚發布聲明駁斥。（資料照）

    今有媒體報導，廉政署疑似透過「政風一條鞭」機制，指示台北市政府政風處對前台北市長柯文哲進行「政治偵蒐」。廉政署傍晚發布聲明駁斥，強調相關指控與事實不符，重申政風機構均依法執行職務，並無涉及任何政治偵防行為。

    根據媒體報導，隨著柯文哲涉入的京華城案宣判日逼近，台灣民眾黨已規劃「反攻時間表」，將案件定調為「世紀冤案」，並透過多平台專訪與輿論戰爭取社會支持，主張案件涉及政治辦案。民眾黨方面認為，相關調查自2023年即開始鋪排，並指廉政署透過「政風一條鞭」機制，長期與北市府政風處對柯文哲進行政治偵蒐。

    廉政署聲明指出，關於台北市政府政風處涉及「政治偵防」的說法，該處先前已對外說明；政風機構在京華城案中，是配合台北地檢署偵查需求，均於法定職掌範圍內，依法執行相關職務。

    聲明也提到，廉政署一向督導各級政風機構依法、公正執行職務，在辦理各項案件過程中，也一再要求同仁必須恪守程序正義並保障人權，恪守程序正義並保障人權。

    熱門推播