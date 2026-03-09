為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市北區議員綠營4人有意參選 現任議員楊玲宜今黨內登記拚連任

    2026/03/09 17:55 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中現任議員楊玲宜今天完成黨內登記，將參與黨內初選拚連任。（取自楊玲宜臉書）

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中現任議員楊玲宜今天完成黨內登記，將參與黨內初選拚連任。（取自楊玲宜臉書）

    年底地方大選逐漸加溫，民進黨新竹市長人選遲未出爐，但各區議員提名已展開布局，其中民進黨北區議員將提名3席，但目前有4人表態參選，包括現任市議員楊玲宜和另3名新人曾國維、戴振博及林士凱，今天也是黨內議員領表登記首日，其中楊玲宜已完成領表登記，強調她會尊重黨內機制參與初選，全力拚連任。

    楊玲宜說，此次第4選區（北區）的市議員參選競爭很激烈，民進黨新竹市黨部確定北區會提名3名黨籍候選人，若3月底協調未果，就會依黨規在4月初啟動電話全民調進行初選，從4名登記參選人中，依民調得票高低順序依序提名。她認為，年輕人有意參政都是好事，更是民進黨一直以來的傳統，儘管基層支持者略顯焦慮，但她認為真金不怕火煉，平常的選民服務與市政監督的成績有目共睹，她感謝市民的支持與肯定，會全力以赴、莫忘初衷。

    另名有意參選北區議員的曾國維也在昨天（8日）成立初選競選總部，展現參選決心，而包括民進黨創黨元老前立委顏錦福及現任僑委會副委員長的前市議員李妍慧也為曾國維加油打氣，期民進黨展開黨內君子之爭，推出人選為市民服務。

    而立法院永遠的總召柯建銘子弟兵戴振博及現任議員劉康彥辦公室主任林士凱也都表態會參與黨內初選，這幾天就會領表登記。這也是民進黨在竹市首次黨內議員提名辦理初選，且採全民調方式進行。

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中在地青年曾國維也成立初選競選總部，前市議員現任僑委會副委員長的李妍慧也為其加油打氣。（曾國維提供）

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中在地青年曾國維也成立初選競選總部，前市議員現任僑委會副委員長的李妍慧也為其加油打氣。（曾國維提供）

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中市議員劉康彥辦公室主任林士凱也有意接棒，並將參與黨內登記初選。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中市議員劉康彥辦公室主任林士凱也有意接棒，並將參與黨內登記初選。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中民進黨立院總召柯建銘的子弟兵，也是新竹雙罷領銜人的戴振博也有意參與黨內初選。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市北區議員綠營有4人有意參選，其中民進黨立院總召柯建銘的子弟兵，也是新竹雙罷領銜人的戴振博也有意參與黨內初選。（資料照，記者洪美秀攝）

