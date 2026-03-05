反省大會？政院版軍購明付委 白營錯打開「民眾黨別再擋」記者會

民眾黨立院黨團。（資料照）

行政院版8年1.25兆元國防特別條例要在（6日）的立法院會付委，與民眾黨的版本併案審查，但國民黨立院黨團總召傅崐萁已嗆聲不會讓政院版通過。而今天（5日）藍營也拍板自己的版本，端上桌是刪減幅度極大的「3800億+N」，讓輿論炸鍋。民眾黨企圖幫忙帶風向，預計明天要召開記者會，說明擋國防其實是民進黨，但採訪通知卻打錯字，主題糗成「民眾黨別再擋」，引來不少網友嘲諷。

為了把政院版軍購擋到底，民眾黨黃國昌先是提出一個4000億的四不像版本，國民黨今天則拍板低於民眾黨「3800億+N」，讓外界看傻眼。民眾黨立院黨團總召陳清龍跳出來表示，現在各黨團的版本都付委，都能實質審查，民進黨別再抹紅、扣在野黨帽子，請行政院準備好報告，到立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程，別「拖延阻擋」國防。

粉專「Mr.柯學先生」今晚還轉發民眾黨立院黨團發到媒體群組的採通訊息，白營明天上午9點要再立法院青島三館2樓舉辦記者會，主題為「民進黨別再擋」記者會，但卻被抓包打錯字，「進」變成了「眾」，糗成「民眾黨別再擋」。

網友紛紛吐槽，「到時候別偷改喔！」、「太歡樂了吧」、「終於承認了」、「這是場反省記者會嗎？」、「自己承認了齁」、「草堂：我發起瘋來，連自己都可以婊下去！」、「到底不要擋什麼啦！」、「連自己是誰都不知道」、「不小心說真心話了」。

