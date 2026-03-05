藍版軍購3800億+Ｎ 府喊話：莫讓台灣安全蒙上風險

總統府發言人郭雅慧晚間在記者會回應軍購議題。（總統府提供）

立法院國民黨團今提出軍購特別條例草案，採「3800億+N」的分階段模式，僅就已取得美方正式報價書（LOA）項目放行預算。對此，總統府發言人郭雅慧晚間回應，強化國防不能打折扣，中東局勢的變化更凸顯飛彈防禦、無人機系統的重要性，若將國防最重要的需求拆分打折，將延緩建軍期程，讓台灣安全蒙上不必要的風險。

郭雅慧晚間召開「健康台灣推動委員會」會後記者會，被問到總統府對國民黨版軍購草案的看法，郭雅慧表示，給國軍最好的裝備、讓國家有最好的安全保障，是不分藍綠朝野的共同責任，總統多次強調，「投資國防就是投資和平」，台灣面對的區域安全挑戰與威權擴張威脅是真實存在的，因此強化自我防衛能力，是維持台海和平穩定的重要基礎，我們需要強化國防力量，推動國防改革，提高國防預算。

郭雅慧表示，政府提出的版本是經由國軍審慎評估，國家防衛急迫需要後所做的規劃，支持政院版本就是信任專業、支持國軍，強化國防不能打折扣；尤其現在中東局勢的變化，更凸顯飛彈防禦、無人機系統的重要性，把國防最需要的部分拆分打折，都將延緩國軍必要的建軍期程，更讓台灣的安全蒙上不必要的風險。

郭雅慧表示，府方期待朝野國家安全為最高考量，明天依照先前朝野協商結果，讓行政院版本順利付委、儘快通過，一起為國家、為國人做正確的決定。

