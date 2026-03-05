京華城弊案宣判倒數！沈慶京發聲：盼合議庭守住「3價值」

威京集團主席沈慶京。（資料照）

京華城弊案去年12月審理終結，訂今年3月26日宣判。威京集團主席沈慶京今發文回憶，2024年8月被搜索帶往北檢後遭到威脅恐嚇，字字句句皆是硬逼他「咬出柯文哲」，面對宣判日將至，沈慶京希望法官能獨立審判，並期盼合議庭能守住「三點價值」。

沈慶京在臉書發文表示，這兩天，他的腦海裡不斷盤旋著一個問號，就是台灣司法的公信力，究竟何時才能恢復？身為一名在司法程序中掙扎、被檢察官集體霸凌、個人身心與公司皆遭受嚴重傷害的當事人，他想問，「我們曾經引以為傲的法治國家，是否正走向一場以『政治正確』為名的權力祭典？」

請繼續往下閱讀...

沈慶京回想，2024年8月底被搜索帶往北檢後，那是連續兩天沒日沒夜的訊問。在第二次偵查庭，當檢察官郭建鈺宣布羈押時，他驚訝地問，「我身體不好，案子也沒有證據，為何要押我？」郭檢察官回答，「沒辦法，這是上面的意思。」

沈慶京指出，所謂「上面」，指的是林俊言檢察官或北檢檢察長王俊立？此後，無論他的病況如何惡化，多次交保聲請皆遭駁回。在首度羈押期滿前，林俊言檢察官更在一週內密集發動三次偵訊，威脅恐嚇，字字句句皆是硬逼他「咬出柯文哲」以換取自由及公司的安全。

他怒批，這種具政治目的、不擇手段的「押人取供」，其司馬昭之心已是昭然若揭，眾人皆知。當時林俊言檢察官在戒護病房內，看著他被手銬、腳鐐與長鐵鍊鎖在病床上、動彈不得，卻仍步步逼迫。那種權力凌駕人權的景象，至今歷歷在目，讓他深感現在檢察官「赤裸裸的迫害」，比他六十年前年少輕狂時所見的體制，還要嚴重百倍！

沈慶京表示，隨著3月26日宣判日臨近，許多法界朋友私下為他感到憂慮。他們觀察到，審理本案的合議庭雖然「規矩且追求公正」，但在現今高度政治化的氛圍下，法官是否可能因為「謹小慎微」，而選擇一條所謂「政治正確」的折衷道路？

沈慶京說，他年少雖曾混過幫派，但從不欺凌弱小，而是「主持正義」；進入商場後，他將正義轉化為對「誠信」的堅守，他從不行賄，而京華城公司因容積被坑而陳情，他根本不需行賄。認為司法若為了附和權力或輿論而產生「折衷式判決」，不僅是對他個人名譽的污衊，更是對司法尊嚴的二次重創。

沈慶京期盼，合議庭能守住三點價值，一、堅守程序正義，徹底揚棄「上面意思」大於「證據法則」的弊端，讓審判回歸法律本位；二、依照證據審判，無罪就是無罪。司法不應為了「抵銷羈押天數」或「給交代」而淪為討價還價的籌碼；三、頂住政治壓力，勇敢追求純粹的正義，不被政治正確與民粹聲浪所挾持。

他指出，他的健康已受損，但他更在乎台灣的司法能否從這場惡夢中醒來。正義不應只有一種顏色，審判更不應有政治前提。願合議庭守住這道人們渴望正義的最後防線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法