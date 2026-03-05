為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台日互補！郭國文、王義川訪日 推動半導體國會對談

    2026/03/05 15:47 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委郭國文及王義川，4日拜會日本自民黨「日華議員懇談會」會長古屋圭司。（圖由郭國文辦公室提供）

    民進黨立委郭國文、王義川赴日展開外交行程，除為世界棒球經典賽台灣隊加油，並拜會自民黨「日華議員懇談會」會長古屋圭司。雙方除針對台日安保與制度化交流交換意見，也強調台日半導體產業具高度互補性，盼能推動以半導體為主題的國會對談。

    郭國文和王義川4日拜會日本政壇親台派大佬古屋圭司，郭首先感謝日華懇長期以來對台灣支持，並指出從前首相安倍晉三到首相高市早苗，日本對台灣的支持逐漸從派系政治共識，經過二月初大選成為社會主流共識，對台灣意義重大。

    雙方會談針對台日關係未來發展交換意見，王義川指出，台日應該在現有的深厚友善互信基礎上，擴展推動更多制度化交流。

    除感謝高市內閣的支持，郭國文透露，此行拜會也針對去年台日執政黨「4+4對話」所提出的軍樂交流構想進行後續追蹤，並向古屋請益台日安保合作，盼增添台日交流新面向。

    此外，郭國文、王義川也拜會眾議員、半導體戰略推進議員聯盟事務局次長鈴木英敬。郭國文表示，去年在台灣與鈴木英敬見面時，雙方都提出辦理台日半導體對話的想法，因此這次訪日特別安排討論相關事宜。

    郭國文強調，台日半導體產業鏈具備互補性，加上總統賴清德提出的「非紅供應鏈」、日本首相高市早苗的「供應鏈的重建」，並以不依賴特定國家以擺脫依存為目標，促使台日「同志國」有相當大的合作空間，期待未來台日能舉辦以半導體為主題的國會對談。

    民進黨立委郭國文、王義川拜會日本眾議員、半導體戰略推進議員聯盟事務局次長鈴木英敬。（圖由郭國文辦公室提供）

