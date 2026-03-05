藍推3500億+N分階段軍購 「台灣之盾」核心系統恐被丟包

美國川普政府去年12月中公布8項對台軍售項目。（資料照）

立法院國民黨團今（5）日針對對美軍購提出黨版特別條例草案，主張採「3500億+N」的分階段模式，明定僅針對已取得美方正式報價書（LOA）的採購項目放行預算。然而，對照國防部原先規劃的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力」預算方針，藍營此舉雖強調核實把關，卻恐導致「台灣之盾」計畫中尚未獲美方正式發價書的核心項目，包括AI輔助指管與C5ISR系統面臨遭「丟包」命運。

國民黨團書記長林沛祥與立委王鴻薇今召開記者會說明黨版草案重點，並預計於明（6）日交付委員會審查。其核心訴求包括階段性授權、嚴格綁定FMS程序、後續擴充機制、預算落差。

藍版本要求，第一階段特別條例僅針對美國川普政府於去年12月正式「知會國會」約3500億元軍售案（如海馬士、M109A7自走砲、標槍、拖式飛彈及反甲無人機等）編列預算。

其次，藍版條例明文規定，採購項目必須符合FMS程序且「取得美方正式報價書」才適用；並拿掉原有的懲罰條款，改為要求國防部定期報告；未來若美方提出新的報價書，立法院將即刻啟動朝野協商，從速推動第二階段（+N）立法。國民黨強調，此舉是為了避免給予毫無明細的「空白支票」。

另值得注意的是，林沛祥今天在記者會上提及，美方去年底通知（知會美國國會）我方金額3500億元的「8項軍售案」。然而，事實上其中只有5項包括海馬士、M109A7自走砲、ALTIUS無人機、標槍飛彈及拖式2B飛彈有列入政府的國防特別預算規劃，其他如TMN台灣戰術網路、AH1W直升機零附件及魚叉飛彈後續維持等案項則是其他預算項目，若國民黨團版本特別條例「預算上限」依據是美方所公布的所有項目，恐與實際情況有所落差。

1.25兆全盤規劃面臨碎片化 AI指管系統首當其衝

然而，根據國防部今年1月在立法院機密會議中揭露的規劃，1.25兆元特別預算是著眼於至2033年的長期建軍，強調系統性的防護網而非單一武器。若依國民黨團的「3500億限縮版」與「見單才准」原則，下列攸關作戰神經中樞的預算恐將暫時落空：

AI輔助與C5ISR系統：

國防部原規劃引進人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享套件。這些裝備旨在加速「擊殺鏈」，是整合各項打擊武器的關鍵大腦。

防空與反彈道飛彈系統：

原計畫打造多層次、具高科技輔助的反彈道防空系統。

無人機反制與非紅供應鏈：

建軍需考量整體性 不應切割審查

包含各類濱海偵搜/攻擊無人機、無人艇，以及在國內籌建各類型彈藥、高能炸藥生產線等「強化作戰持續量能」裝備。這些項目部分涉及國內自製（亦包含台美研發技轉合作等）或商售（DCS）管道，並不一定具備「美國政府FMS報價書」，極可能被排除在藍版條例之外。

針對在野黨擬自提版本，國防部長顧立雄、戰規司司長黃文啟中將等人先前皆已說明，國防部的條例是依據敵情與友盟討論後得出的「整體性規劃」，強調作戰平台、感測器與指管系統必須充分融合，才能發揮「台灣之盾」效能。軍方憂心，若將整體防衛計畫拆解成「來一筆單、審一次錢」的碎片化模式，恐將打亂台美之間的長期建軍節奏與系統整合進度。

國防部日前說明8年期暫匡列1.25兆元的國防特別預算擬籌購七大類裝備。（資料照，本報製表）

