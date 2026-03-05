為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    喜獲鄒族贈名「Voyu」 蔡易餘曝回家一查發現是「山豬」

    2026/03/05 16:07 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘。（資料照）

    民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘日前拜訪阿里山部落，獲鄒族頭目幫他取名「Voyu」，蔡易餘回家詢問AI，ChatGPT卻告訴他這是指「山豬」。他將故事分享給媒體後，鄒族朋友連忙向他解釋，「Voyu」根本沒有山豬的意思，他才知道AI出錯了。

    綜合媒體報導，蔡易餘日前與嘉義縣長翁章梁進入阿里山拜訪部落耆老，巧遇2名鄒族頭目，在翁章梁的拜託下，頭目替蔡易餘取名「Voyu」，並解釋該名稱代表強壯、勇氣。結果蔡易餘回家後用ChatGPT搜尋，AI卻告訴他該名稱還有「山豬」的意思。蔡易餘當時心想自己體格也很像，不疑有他，還將故事分享給媒體。

    蔡易餘表示，媒體報導曝光後，鄒族有朋友連忙傳訊息告訴他「誤會大了」，解釋「Voyu」並沒有山豬的意思，「Vuwu」才是指山豬。

    蔡易餘也笑說，可能AI對原住民語理解還不夠，才會導致他誤會了還到處講，他也學到教訓，AI的結果經常不精準，很多事情還是要跟真人查證。

    實際向AI Gemini查詢，Gemini表示，原住民族語（如鄒族語）屬於低資源語言（Low-resource languages），在網路上的訓練文本相對稀少，因此AI確實容易發生「一本正經胡說八道」的狀況。專業術語或文化知識，建議還是要找真人確認。

