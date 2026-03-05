批中共「認滿清作父」聲索台灣主權 曹興誠諷鄭麗文「中邪」

國民黨主席鄭麗文先前接受外媒專訪，提出「台灣人應接受自己是中國人」主張，引發外界質疑。（資料照）

國民黨主席鄭麗文先前接受外媒專訪，提出「台灣人應接受自己是中國人」主張，引發外界質疑。聯電創辦人曹興誠發文指出，中共以「中華民族」這個名詞來模糊漢、滿之分，也以「中國」這個名詞來混淆「滿清帝國」、「中華民國」、「中華人民共和國」的分別，他質疑中共自己「認滿清作父」，以滿清為「祖國」，還要漢人把「中華人民共和國」當成祖國，並諷刺鄭麗文的說法不只是白痴上當，根本就是「中邪」。

曹興誠在臉書發文指出，這幾天伊朗遭到美國、以色列的聯合轟炸，該國政府最高階的軍政首腦集體被斬首，許多伊朗百姓為之歡欣鼓舞，感謝美國來解救他們，並不覺有什麼「國恥」。

曹興誠表示，從1840年鴉片戰爭開始，滿清政府不斷受到過去列強的「修理」，中共把那些滿清人戰敗、賠款、割地、簽訂不平等條約等等，稱之為「百年國恥」。中共高呼「民族偉大復興」，其潛台詞就是要「洗刷國恥」，重新恢復滿清強盛時期的霸權地位。曹興誠質疑，中共這種「百年國恥」的宣傳，其背後邏輯可說荒唐無恥、亂七八糟。

曹興誠說明，首先，中國這塊土地上的主要民族是漢族，目前佔中國人口的91%，而滿清政府是從關外進來欺壓和殖民漢族的。滿清帝國受到外來打擊，其實是漢人的「解放」，和今天伊朗一樣，革命衛隊遭到打擊，伊朗百姓極其歡迎，並無什麼「國恥」可言。

曹興誠也列舉滿清入關以後對漢人進行打壓，包含「留髮不留頭」的剃髮令，以屠城方式鎮壓抗拒的漢人，而有「揚州十日」屠城及「嘉定三屠」，各地的屠城事件不勝枚舉。曾國藩雖為滿清立下大功，被封為「一等侯」，但見到滿清親王仍然需要「跪拜稱臣」，漢人仍是低於滿人的次等民族。

曹興誠批評，滿清是在中國的殘酷殖民者，一直閉關鎖國，對內愚民壓迫，對外傲慢無禮，所以遭到列強的「修理」，並沒有值得同情的地方。中共把滿清帝國受到外來文明的「衝擊」視為「國恥」，就是以滿清帝國的「繼承人」自居；從漢人的角度來看，根本就是「認賊作父」。為了掩飾這種「認賊作父」的無恥行徑，中共以「中華民族」這個名詞來模糊漢、滿之分，並以之欺騙其他少數民族而對其進行「同化」，實質就是文化滅絕。

曹興誠也分析，同時中共也以「中國」這個名詞來混淆「滿清帝國」、「中華民國」、「中華人民共和國」的分別，讓人以為這三國是一脈相傳的同一個國家。而實質我們都知道，在中國（應該稱之為三河流域）這個區域，從來都沒有什麼「一脈相承」，一直都是後國以武力推翻前國，實現「槍桿子出政權」。從「滿清帝國」到「中華民國」到「中華人民共和國」，中間都經歷了「千萬人頭落地」的血腥殘暴。

曹興誠質疑，中共每天高聲叫囂什麼「台灣自古就是中國領土」，其潛台詞就是：「台灣曾經是滿清帝國的殖民地，而我們是滿清帝國的繼承人，所以台灣是我們的」。他也諷刺，今天中共喜歡罵一些不肯歸順他們的台灣人「數典忘祖」，這個最可笑。中共自己「認滿清作父」，以滿清為「祖國」，還要漢人把「中華人民共和國」當成祖國，簡直就是侮辱所有漢人的智商；然而硬是有無數的漢人白痴上當，真的把「滿清帝國」和「中共國」當成了「祖國」。

曹興誠在文末也指出，鄭麗文說要把台灣人變成「中國」人，這種讓人駭怪的想法，顯示的就不只是白痴上當，而根本就是「中邪」；無怪乎什麼「抖繩子」的邪門事情會發生在她身上。

