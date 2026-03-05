朱立倫子弟兵再喊話 凌濤：國民黨版軍購條例應以9000億為目標

前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照，記者張嘉明攝）

立法院國民黨團今（5）日將討論確定黨版軍購特別條例草案，前國民黨主席朱立倫的子弟兵、前國民黨智庫副執行長凌濤上午於臉書發文強調，國民黨應提出以9000億為目標的國防特別條例，基於軍事邏輯與實際戰力缺口，把每一分錢花在刀口上的務實軍購，戰略應從「被動挨打、戰場在台灣」，轉為「敵人不敢動手、嚇阻於境外」。

他並批評賴政府提出的1.25兆國防特別預算內容，缺乏完整明細、沒有交貨時程規劃，更埋了一條讓行政院可以「自行核定無限期延長預算」的條款，「這不是軍購，而是空白支票」，沒有有效監督，也換不到有效戰力。

凌濤指出，綠營版本採購項目所反映的戰略預期，讓人難以認同，仔細檢視國防部公開的7大採購項目，20 餘萬架無人機與無人艇、大量短程反裝甲飛彈、傳統彈藥產線擴充，加上內容極不具體的「AI 輔助 C5ISR 系統」與「台美共同研發裝備」，採購重心幾乎全壓在近戰、灘岸決戰的武器上，這代表對於戰場的預設是敵人已經打到台灣本島，在我們的土地上打消耗戰。

他主張，國民黨應提出以9000億為目標的國防特別條例，基於軍事邏輯與實際戰力缺口，把每一分錢花在刀口上，他所主張的務實軍購，是把戰略從「被動挨打、戰場在台灣」，轉為「敵人不敢動手、嚇阻於境外」，相較於民進黨把資源砸在「等敵人上岸才能使用」的武器，藍營方案是系統性讓國軍「跨越到現代化」的積極嚇阻，核心邏輯是3根支柱：

1、看得見、連得上，與盟友即時共享戰場資訊；

2、挺過第一擊，仍保有反擊能力；

3、殲敵於灘頭，不給上岸機會。

凌濤建議，透過引進Link-22數據鏈路整合與 E-2D 預警機，構築高抗干擾的聯合作戰大腦，讓國軍與美日盟友共享即時戰場圖像，不僅提升早期預警能力，也大幅壓縮敵方突襲空間，降低美日協防成本，增購PAC-3 MSE填補反彈道飛彈防禦缺口，引進 MH-60R 反潛直升機提升海軍艦載反潛戰力，可以確保我方軍力與關鍵戰略要地在遭受第一波打擊後，仍能保存戰力並具備反擊餘裕，同時爭取JASSM-ER、LRASM等戰區外遙攻武器，以及海馬士PrSM遠程精準打擊彈藥，將防衛縱深向外推延，讓國軍具備精準打擊敵方集結節點的能力，「源頭拒止」。

他還主張必須建立嚴格的交貨監督與問責機制，不容許特別預算變成一筆永遠結不了的帳。

